UNESCO Durga Puja : "অমিত শাহ ও বিজেপি নেতৃত্বের জন্য 2 মিনিটের নীরবতা", কটাক্ষ অভিষেকের
Updated on: 1 hours ago
UNESCO Durga Puja : "অমিত শাহ ও বিজেপি নেতৃত্বের জন্য 2 মিনিটের নীরবতা", কটাক্ষ অভিষেকের
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কলকাতা, 15 ডিসেম্বর: বাংলার দুর্গাপুজোকে ইউনেসকোর স্বীকৃতি প্রসঙ্গ টেনে বিজেপি নেতৃত্বকে কটাক্ষ করলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্য়োপাধ্যায় (Abhishek Banerjee criticises BJP leaders) ৷ বুধবার তিনি টুইটে লেখেন, "অমিত শাহ ও অন্যান্য শীর্ষ বিজেপি নেতৃত্বের জন্য দু মিনিটের নীরবতা, যাঁরা নির্বাচনের আগে রাজ্যে এসে দাবি করেছিলেন পশ্চিমবঙ্গে দুর্গাপুজো উদযাপন হয় না ৷ "
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Two minutes of silence for @AmitShah and all the tall leaders at @BJP4India who, during their pre-election political tours, HILARIOUSLY CLAIMED that DURGA PUJA IS NOT CELEBRATED IN WEST BENGAL.— Abhishek Banerjee (@abhishekaitc) December 15, 2021
Your BIGOTRY and HOAX has been BUSTED, you stand EXPOSED YET AGAIN! https://t.co/MvBpgq3eVj
এরফলে বিজেপি'র ধাপ্পাবাজি আরও একবার প্রকাশ্যে চলে এল বলেও এদিন কটাক্ষ করেছেন অভিষেক ৷
আরও পড়ুন : দুর্গাপুজোকে ইউনেসকোর স্বীকৃতি গর্বের বিষয়, বললেন প্রধানমন্ত্রী
বাংলার দুর্জাপুজো এই আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পাওয়ায় খুশি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও ৷ টুইটে তিনি লিখেছেন, "বাংলার জন্য গর্বের মুহূর্ত ৷ বিশ্বজুড়ে থাকা বাঙালিদের কাছে দুর্গাপুজো শুধু একটি উৎসব নয়, একটি আবেগ ৷ আর এবার দুর্গাপুজো ইউনেসকো'র সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের তালিকায় স্থান পাওয়ায় আমরা আনন্দে উচ্ছ্বসিত ৷ "
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Proud moment for Bengal!— Mamata Banerjee (@MamataOfficial) December 15, 2021
To every #Bengali across the world, Durga Puja is much more than a festival, it is an emotion that unites everyone.
And now, #DurgaPuja has been added to the Representative List of Intangible Cultural Heritage of Humanity.
We are all beaming with joy!