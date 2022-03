কলকাতা, 12 মার্চ : শহর কলকাতার প্রাণকেন্দ্র ধর্মতলা চত্বরে একটি গেস্ট হাউসে আগুন (Fire at Guest House in New Market) ৷ নিউ মার্কেট থানা এলাকার মির্জা গালিব স্ট্রিটের ঘটনায় এক বাংলাদেশি নাগরিকের মৃত্যু হয়েছে বলে জানা গিয়েছে (A Bangladesh Citizen Dead in Fire Incident) ৷ সাইমাতুল আরোস নামে 60 বছরের ওই বৃদ্ধা বাংলাদেশের নবাবগঞ্জের বাসিন্দা ৷ তিনি চিকিৎসা করাতে কলকাতায় এসেছিলেন ৷ ঘটনায় বেশ কয়েকজন অগ্নিদগ্ধ হয়েছেন ৷ তাঁদের এসএসকেএম হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ৷ শনিবার ভোরের ঘটনায় দমকলের ঘণ্টাখানেকের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে ৷ পুলিশ সূত্রে খবর, মূলত বাংলাদেশ এবং ভিনরাজ্য ও জেলা থেকে কলকাতায় চিকিৎসা করাতে আসা লোকজনই ওই গেস্ট হাউসটিতে ওঠেন ৷

জানা গিয়েছে, মির্জা গালিব স্ট্রিটের ওই গেস্ট হাউসের ভিতর থেকে এদিন ভোর 5টা নাগাদ চিৎকার শোনা যায় ৷ কিছুক্ষণের মধ্যে ভিতর থেকে কালো ধোঁয়া বের হতে শুরু করে ৷ ভোরবেলা হওয়ায় লোকজন কম থাকলেও, আশেপাশের এলাকার লোকজন দ্রুত দমকলে খবর দেন ৷ দমকল ঘটনাস্থলে গিয়ে উদ্ধারকাজ শুরু করে ৷ শুরু হয় আগুন নেভানোর কাজও ৷ ঘণ্টাখানেকের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে ৷ পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, গেস্ট হাউসে আগুন লাগার ঘটনায় বাংলাদেশের নাগরিক বছর ষাটের সাইমাতুল আরোস নামে এক বৃদ্ধাকে আশঙ্কা অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন (A Bangladesh Citizen Dead in Fire Incident of Guest House in New Market) ৷ আরও 2 জন অগ্নিদগ্ধ হয়েছেন ৷

আহতরা হলেন, মেহতাব আলম এবং মৈনুল হক ৷ মেহতাব আলম বাংলাদেশের নাগরিক এবং মৈনুলের বাড়ি মুর্শিদাবাদে ৷ তাঁরা এসএসকেএম হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন ৷ তবে, কীভাবে এই আগুন লাগল তা জানতে তদন্ত শুরু করেছে নিউ মার্কেট থানার পুলিশ এবং দমকল বিভাগ ৷ এ নিয়ে গেস্ট হাউসের ম্যানেজার ও অন্যান্য কর্মী এবং অতিথিদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে ৷ ফরেনসিক দলও ঘটনাস্থলে গিয়েছে নমুনা সংগ্রহ করার জন্য ৷ গেস্ট হাউসে অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা সঠিক ছিল কিনা, ফায়ার সেফটি লাইসেন্স ঠিকঠাক ছিল, কিনা সব খতিয়ে দেখছে দমকল ৷