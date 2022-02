কলকাতা, 9 ফেব্রুয়ারি : রাজ্যে পৌর ভোট সুষ্ঠ ও শান্তিপূর্ণ করতে বদ্ধ পরিকর নির্বাচন কমিশন (EC marked sensitive booth )। 12 ফেব্রুয়ারি বিধাননগর, শিলিগুড়ি, চন্দননগর ও আসানসোল পৌরনিগমের ভোট (municipal election)। এই চার কেন্দ্রের প্রায় সবকটি বুথকেই স্পর্শ্বকাতর ঘোষণা করল নির্বাচন কমিশন । মোতায়েন থাকবে প্রায় 9 হাজার পুলিশ (9000 police force may be used) ।

আরও পড়ুন: Rural Development in Bengal : গ্রাম বাংলার উন্নয়নে 500 কোটি বরাদ্দ মমতার সরকারের

সূত্রের খবর, সুষ্ঠ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন করতে বদ্ধ পরিকর নির্বাচন কমিশন । গত কলকাতা পৌরনিগমের নির্বাচনকে ঘিরে যে অশান্তির সৃষ্টি হয়েছিল সেই বিষয়কে ঘিরে জলঘোলা হয়েছে । তাই আর কোনও রকম ঝুঁকি নিতে নারাজ কমিশন ৷ নিরাপত্তার ঘেরাটোপে হবে নির্বাচন । আগামী 12 ফেব্রুয়ারি নির্বাচনে মোট 9 হাজার পুলিশ মোতায়েন থাকবে ৷ এর মধ্যে 8,500 জন পুলিশ পোলিং স্টেশনে মোতায়েন থাকবে ৷ এমনটাই রাজ্য কমিশন সূত্রে খবর ৷ এছাড়া বাকি 500 বাহিনীকে নাকা চেকিং-সহ অন্যান্য ক্ষেত্রে ব্যবহার হবে । ভোটকেন্দ্রে সশস্ত্রবাহিনী ও কনস্টেবল মোতায়েন করা হয়েছে ।

পাশাপাশি সশস্ত্র বাহিনীর 5,557-এর মধ্যে প্রত্যেকটি ভোটকেন্দ্রে সশস্ত্র প্রহরী ও লাঠিধারী কনস্টেবল ব্যবহার করা হবে। নাকা চেকিং র জন্য 77টি টিম। RT র জন্য ব্যবহার করা হবে 77টি টিম । QRT-র জন্য থাকবে 44টি টিম। HRFS-এর জন্য থাকবে 34টি টিম। অপ্রতিকর পরিস্থিতি এড়াতে কঠোর নিরাপত্তাতে সম্পন্ন হবে পৌর নির্বাচন ।

প্রসঙ্গত, রাজ্য বিজেপির তরফে ইতিমধ্যেই একাধিকবার পৌরসভা নির্বাচনে কেন্দ্রীয়বাহিনী দিয়ে নির্বাচনের আবেদন করা হয়েছিল । নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে সেই আর্জি খারিজ করা হয়েছে । অন্যদিকে 27 ফেব্রুয়ারি 108টি পৌরসভা কেন্দ্রের মনোনয়নপত্র জমা দেওয়া নিয়ে রাজ্য কমিশনে পর্যন্ত 53টি অভিযোগ (municipal election)।