ঝাড়গ্রাম, 20 অগস্ট: ভয়াবহ ঘটনার সাক্ষী ঝাড়গ্রাম (Horrific incident in Jhargram) । পিসিকে ধর্ষণের চেষ্টার অভিযোগে গ্রেফতার ভাইপো। মাস খানেক গা ঢাকা দিয়ে থাকার পর শেষমেশ অভিযুক্তকে গ্রেফতার করল পুলিশ । সূত্রে খবর, অভিযুক্ত ছেলেকে গ্রেফতার করতে পুলিশকে সাহায্য করেছেন মা (Mother of the accused helped the cops to get him arrested ) ।

অভিযোগ, জুলাই মাসের 9 তারিখ রাতে পিসির ঘরের দরজা ভেঙে ভিতরে ঢুকে ধর্ষণের চেষ্টা করে ভাইপো। নির্যাতিতার চিৎকার শুনে প্রতিবেশী চলে আসায় পালিয়ে যায় অভিযুক্ত। পরদিনই ঝাড়গ্রাম মহিলা থানায় দায়ের হয় লিখিত অভিযোগ। শুরু হয় তদন্ত ।

আরও পড়ুন: পার্থ দলের ক্যান্সার, কটাক্ষ তৃণমূল পৌরপ্রধানের, তাল ঠুকলেন সুজন

জানা গিয়েছে, পিসি পরিচারিকার কাজ করেন। বাড়িতে একাই থাকেন। এক বছর আগেও এই ভাইপো ধর্ষণের চেষ্টা করেছিল বলে অভিযোগ। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ তাকে গ্রেফতারও করে। কয়েক মাস জেলে থাকার পর জামিনে মুক্ত হয় অভিযুক্ত ।

ছেলের আচরণে বিরক্ত ছিলেন মা । শেষমেশ তিনি জানতে পারেন ছেলে মামার বাড়িতে আছে । ফোন করে ছেলেকে বাড়িতে ডেকে পাঠান । শুধু তাই নয় তাকে ঘরে তালাবন্ধ করে রেখে খবর দেন পুলিশে । এরপরই গ্রেফতার হয় অভিযুক্ত ।