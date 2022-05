ঝাড়গ্রাম, 19 মে : অরণ্য সুন্দরী ঝাড়গ্রাম । এই ঝাড়গ্রামে পর্যটনে আরও উন্নত করার জন্য তরুণ সমাজকে এগিয়ে আসার বার্তা দিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Gave Message to Youth come Forward with tourism) । দু'দিনের সফরে ঝাড়গ্রাম এসেছেন তিনি । বুধবার ঝাড়গ্রাম স্টেডিয়ামে প্রশাসনিক বৈঠক করেন তিনি । প্রশাসনিক বৈঠকে ঝাড়গ্রামে পর্যটন শিল্পের বিস্তারে এলাকার যুবক-যুবতীদের যুক্ত করার নির্দেশ দেন জেলাশাসককে । প্রশাসনিক বৈঠকের পর এদিন ঝাড়গ্রাম স্টেডিয়ামে দলীয় কর্মসূচিতে ফের ঝাড়গ্রামে পর্যটনের মান উন্নয়নের কথা তোলেন ।

এদিন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "ট্যুরিজমের জন্য এখানে ছেলেমেয়েরা এগিয়ে আসুন । চিল্কিগড়ের কনকদুর্গার মত এখানে অনেক গুরুত্বপূর্ণ জায়গা রয়েছে । আপনারা দেখেছেন আমরা ঝাড়গ্রাম রাজবাড়ির কাছে ঝাড়গ্রাম টুরিস্ট কমপ্লেক্স বানিয়ে দিয়েছি । 32টা কটেজ আছে, লোকে জায়গা পায় না । সব সময় ভর্তি থাকে এত মানুষ ঝাড়গ্রামে আসছে । ঝাড়গ্রাম থেকে যে রাস্তাটি ঝিলিমিলি হয়ে মুকুটমণিপুর গিয়েছে সেই রাস্তাটি এত সুন্দর শাল-পিয়ালে ভরা । এত সুন্দর ঝাড়গ্রাম । এখানে আমরা সুন্দর থাকতে চাই, ভাল থাকতে চাই, শান্তিতে থাকতে চাই ৷"

আরও পড়ুন : Mamata on Cut Money : কেউ যদি আপনাকে এক টাকা কম দেয় সরাসরি আমাকে চিঠি লিখুন, ঝাড়গ্রাম থেকে বার্তা মমতার

প্রায় সারা বছরই ঝাড়গ্রামে পর্যটকদের আনাগোনা । শীতের মরসুমে পর্যটকের ঢল নামে ঝাড়গ্রামে । সেই সময় সরকারি অতিথিশালা থেকে শুরু করে বেসরকারি অতিথিশালা কোথাও খালি পাওয়া যায় না । প্রচুর পর্যটক আসায় বেলপাহাড়ির মত গ্রামীণ এলাকায় হোম স্টে গড়ে উঠেছে ।

বুধবার মুখ্যমন্ত্রীর প্রশাসনিক বৈঠক জেলাশাসককে আরও বেশি করে হোম স্টে তৈরি করার জন্য নির্দেশ দেন । এছাড়াও ট্যুরিজম সম্পর্কে গ্রামে গ্রামে কর্মশালা করার নির্দেশ দেন জেলাশাসককে । ঝাড়গ্রামের বেলপাহাড়িতে পাহাড়-জঙ্গল থাকায় পর্যটকদের মন ভরে যায় । গাডরাসিণী পাহাড়, খাদারানি লেক, ঘাগরা জলপ্রপাত, ধাংগিকুসুমের হোদাহোদি জলপ্রপাত, আদিম মানুষের লালজলের গুহা এগুলো ছাড়াও জঙ্গলের বুক চিরে চলে যাওয়া রাস্তার টানে পর্যটক আসে । গ্রাম অঞ্চলের মানুষের আয়-বৃদ্ধির জন্য পর্যটনের উপর জোর দিতে চাইছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ।