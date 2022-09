জলপাইগুড়ি, 5 সেপ্টেম্বর: মানসিক ভারসাম্যহীন এক তরুণীকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠল তৃণমূল কর্মীর বিরুদ্ধে(tmc worker accused against rape in Jalpaiguri)৷ যদিও ঘটনার পর থেকে অধরা অভিযুক্ত ব্যক্তি । ঘটনাটি ঘটেছে জলপাইগুড়ি(crime in jalpaiguri)ধূপগুড়ির ব্লকে ৷ এই ঘটনায় সোমবার ধূপগুড়ি(Dhupguri Rape news)থানায় লিখিত অভিযোগ দায়েরের পরই তরুণীর পরিবারের সদস্যদের ও পরিবারের পাশে থাকা ব্যক্তিরা জানান পুলিশ তাঁদের ক্রমাগত হুমকি দিচ্ছে ৷ এই অভিযোগে সোমবার ফের তাঁরা লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন থানায় ৷ যদিও অভিযোগ অস্বীকার করেছেন পুলিশ সুপার(crime in dhupguri)৷



তরুণীর পরিবারের অভিযোগ, নিরঞ্জনপাঠ এলাকার তৃণমূল কর্মী সুভাষ রায় এক মানষিক ভারসাম্যহীন তরুণীকে ধর্ষণ করে । পাশাপাশি তরুণীকে হুমকি দেওয়া হয় সে যদি কাউকে বলে তাহলে তাকে প্রাণে মেরে ফেলা হবে ৷ সেই ভয়ে তরুণী এত দিন বিষয়টি পরিবারের কাছে গোপন করে যায় ৷ কিন্তু শারীরিক অবস্থা খারাপ হওয়ায় চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যাওয়া হলে জানা যায় ওই তরুণী পাঁচমাসের গর্ভবতী ৷

আরও পড়ুন : বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কের জেরেই খুন তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্য, অভিযোগ পরিবারের

এরপরেই পরিবারের সদস্যদের নির্যাতিতা জানায়, বাবাকে চা বাগানে খাওয়ার দিতে যাওয়ার সময় সুভাষ রায় নামে ওই ব্যক্তি তাকে জোর করে চা বাগানের পাশে একটি জঙ্গলে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করে ৷ এরপরেই পরিবারের পক্ষ থেকে 30 অগস্ট ধূপগুড়ি থানায় অভিযুক্ত সুভাষ রায়ের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করে নির্যাতিতার পরিবার । এরপর থেকেই নাকি ধূপগুড়ি থানার পুলিশ পুলিশ কর্মী এই তরুণীর পরিবার ও তাদের পাশে থাকা কিছু ব্যক্তিদের হুমকি দিচ্ছে । এর প্রতিবাদে সোমবার জলপাইগুড়ি জেলা পুলিশ সুপারের দফতরে এসে একটি লিখিত অভিযোগ জানান ।



যদিও এই বিষয়ে জলপাইগুড়ি জেলা পুলিশ সুপার দেবর্ষি দত্ত জানান, পুলিশ নির্যাতিতার পরিবারকে হুমকি দিচ্ছে এটা ভিত্তিহীন অভিযোগ । নির্যাতিতার পরিবার ধর্ষণের যে লিখিত অভিযোগ করেছে তার ভিত্তিতে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে এবং অভিযুক্তকে গ্রেফতার করার জন্য পুলিশ তল্লাশি শুরু করেছে ।

আরও পড়ুন : ভাইঝিকে ধর্ষণের অপরাধে দশ বছরের কারাদণ্ড কাকার