জলপাইগুড়ি, 29 এপ্রিল : "ময়নাগুড়ির নির্যাতিতা নাবালিকার পরিবারকে সর্বতোভাবে সহযোগিতা করা হবে । ওনারা যদি সিবিআই তদন্ত চান তবে তাতেও সাহায্য করব আমরা ৷" শুক্রবার ময়নাগুড়িতে (Suvendu Adhikari at Maynaguri) নিহত নির্যাতিতার বাড়িতে এসে একথা জানালেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী (Suvendu Adhikari wants to help the family Maynaguri Rape Victim on their demand of CBI probe) ।



এদিন তিনি আরও বলেন, "মেয়েটির বাবা প্রথমে অভিযোগ করেন রাজ্য পুলিশ ঠিকমতো কাজ করছে না । পরে মিডিয়ার চাপে পড়ে তিনি আবার এখন বলছেন রাজ্য পুলিশ ভাল কাজ করেছে । আমরা মেয়েটির পরিবারকে বলেছি, তাঁরা যদি সিবিআই তদন্ত চান তাহলে আমরা তাঁদের সহযোগিতা করব । আমরা তাঁদের কোনও চাপ দিইনি । তাঁরা আমাকে ডাকলে আমি আসব ৷ তাঁদের সঙ্গে কথা বলে আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে সাহায্য করব । যে সময় নির্যাতিতার শারীরিক পরীক্ষা করার কথা ছিল রাজ্য পুলিশ তা করেনি "

রাজ্যের পক্ষ থেকে জেলাশাসক বা বিডিও কোনওভাবে সাহায্য করেনি বলে অভিযোগ করেন শুভেন্দু অধিকারী । তাঁর কথায়, "তদন্তে অনেক ত্রুটি বিচ্যুতি রয়ে গিয়েছে । উচ্চপর্যায়ের তদন্তকারীকে দিয়ে কোর্ট মনিটরিং করলে তবেই এই বোনটির শেষ ইচ্ছেপূরণ করতে পারবে । দোষীদের উপযুক্ত শাস্তি হবে ৷"



প্রসঙ্গত, গত 14 এপ্রিল নিজের বাড়িতেই নাবালিকা গায়ে আগুন লাগিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন । অভিযোগ, দেড় মাস আগে প্রতিবেশী যুবক তাকে ধর্ষণের চেষ্টা করে ৷ সেই বিষয়টি সবাইকে জানানোর পর লাগাতার হুমকি দেওয়াতেই নাবালিকা আত্মহত্যার চেষ্টা করে ৷ এরপর 25 এপ্রিল চিকিৎসাধীন অবস্থায় উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু হয় ৷ ইতিমধ্যেই ময়নাগুড়ি থানার পুলিশ নাবালিকাকে হুমকির ঘটনায় গ্রেফতার করেছে মূল অভিযুক্ত অজয় রায় এবং তার ভাই বিজয় রায়কে । তাদের আরও দুই সাগরেদ অবিনাশ অধিকারী ও হরেকৃষ্ণ অধিকারীকেও গ্রেফতার করেছে পুলিশ ।

