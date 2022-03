জলপাইগুড়ি, 9 মার্চ : রেলের ইলেকট্রিক লাইনের রক্ষণাবেক্ষণের কাজ করতে গিয়ে ইলেকট্রিক শক খেয়ে মৃত্যু এক রেল কর্মীর (One Rail Worker Dies in Accident in Jalpaiguri) ৷ মৃত রেল কর্মীর নাম নিশাকর চন্দ্র কুমার (টেকনিশিয়ান) ৷ আহত হয়েছেন ওই কাজের সুপারভাইজার সত্যজিত সাহা এবং আরও দুই রেল কর্মী অনিল কুমার সিং ও অবিনাশ কুমার ।

ঘটনাটি ঘটেছে জলপাইগুড়ি রোড ষ্টেশনের অদূরে রেলের পিলার নম্বর 36/2-36/3 এর মাঝে । জলপাইগুড়ি রোড থেকে তিস্তা সেতুর মাঝে ইলেকট্রিক রেললাইনে জলপাইগুড়ি রোড এসএসপির সামনে রক্ষণাবেক্ষণের কাজ চলছিল ৷ ঘটনাস্থলেই মারা যান নিশাকর চন্দ্র কুমার । আহতদের স্থানীয় বাসিন্দা ও রেলকর্মীরা জলপাইগুড়ি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে যান । তাঁদের অবস্থা আশঙ্কাজনক ।

এই ঘটনার ব্যাপারে স্থানীয় বাসিন্দা ফজলুল ইসলাম জানান, "এখানে রেলের ওরা কাজ করছিল চারজন মিলে ৷ তারপর হঠাৎ বোমা ফাটার মত দু'বার আওয়াজ হয় ৷ তারপর ধোঁয়া উঠতে শুরু করে ৷ সঙ্গে সঙ্গে একজন পরে মারা যায় ৷ বাকি তিনজনকে তড়িঘড়ি হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে ৷"

আরও পড়ুন : Malda fire: মালদার ফলবাজারে বিধ্বংসী আগুন, কোটি টাকা ক্ষতির আশঙ্কা

ওপর এক বাসিন্দা সন্তোষ দেবনাথ জানান, "জলপাইগুড়ি রোড থেকে তিস্তা সেতুর মাঝে ইলেকট্রিক রেললাইনে জলপাইগুড়ি রোড এসএসপির সামনে রক্ষণাবেক্ষণের কাজ চলছিল সকাল 8টা থেকেই । একজন ওপরে কাজ করছিল এবং তিনজন নিচে ছিল ৷ তার পরে দুপুরে হঠাই বিকট শব্দ হয় একটা এবং আমরা ছুটে আসি ৷ এসে দেখি এক রেলকর্মী ঝলসে পরে আছেন ৷ রেলের অসাবধনতার জন্যই ঘটেছে এই ঘটনা ৷"

আরও পড়ুন: HC on Madhyamik Exam : মাধ্যমিক পরীক্ষায় ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ কেন ? রাজ্যের কাছে হলফনামা চাইল আদালত

ঘটনার পরেই ছুটে আসেন ময়নাগুড়ি জিআরপি ও জলপাইগুড়ি রোড ষ্টেশনের আরপিএফ কর্মীরা । যদিও রেলের দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকরা ঘটনাস্থল থেকে সংবাদ মাধ্যমকে দেখে কার্যত পালিয়ে যান ।