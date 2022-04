জলপাইগুড়ি, 2 এপ্রিল : ময়নাগুড়িতে এক বৃদ্ধাকে বাঁশ দিয়ে মেরে মাথা ফাটিয়ে দেওয়ার ঘটনায় অভিযুক্ত তৃণমূল নেতা এনতাজুল হকের দাদা ও ভাইকে গ্রেফতার করল পুলিশ (Police arrest two brother of accused TMC leader in maynaguri case) ৷ এই ঘটনায় তাদেরও নাম জড়িয়ে ছিল ৷ যদিও এখনও পলাতক মূল অভিযুক্ত ওই তৃণমূল নেতা (allegation against TMC leader of beating up old lady) ৷ ধৃত দু'জনের নাম মমতাজুল হক (43) ও একরামুল হক (51) । শুক্রবার রাতে ঘটনার তদন্তে নেমে এই দুই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে ময়নাগুড়ি থানার পুলিশ ৷

এই ঘটনায় যেভাবে তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে, তাতে অস্বস্তিতে ঘাসফুল শিবির ৷ অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরেই ময়নাগুড়িতে বিভিন্ন ঘটনায় নাম জড়িয়েছে এই তৃণমূল নেতার ৷ তাতেই নয়া সংযোজন শুক্রবার ময়নাগুড়ির ঘটনা ৷ জানা গিয়েছে, ময়নাগুড়ি টিবি হাসপাতাল পাড়ার এক বৃদ্ধাকে বাঁশ দিয়ে মেরে মাথা ফাটিয়ে দেয় এনতাজুল-সহ তার পরিবারের লোকজন । দীর্ঘ 40 বছর ধরে ময়নাগুড়ি টিবি হাসপাতাল পাড়া মোড়ে দোকান চালিয়ে জীবিকা নির্বাহ করে চলছিলেন রেবা দত্ত । ময়নাগুড়ি হাসপাতালপাড়া থেকে রামশাই পর্যন্ত রাস্তা চওড়া হচ্ছে, ফলে ভাঙা পড়তে চলেছে ওই বৃদ্ধার দোকান ৷ সে কারণে তিনি অন্য দিকের জায়গায় দোকান ঘর করে জীবিকা নির্বাহ করার চেষ্টা চালাচ্ছিলেন । কিন্তু এতে বাধ সাধছিলেন এলাকার প্রভাবশালী তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা এনতাজুল হক ও তার ভাইরা । অভিযোগ, শুক্রবার সন্ধ্যা বেলায় তিনভাই মিলে ওই বৃদ্ধার উপর চড়াও হয় । বাঁশ দিয়ে মেরে মাথা ফাটিয়ে দেওয়া হয় 70 বছরের বৃদ্ধার ।

বৃদ্ধাকে আক্রমণের ঘটনায় ধৃত তৃণমূল নেতার দাদা ও ভাই

এই ঘটনায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন জেলা তৃণমূল সভাপতি মহুয়া গোপ ৷ পুলিশের উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া উচিত বলেও তিনি জানান ৷ এরপরেই ঘটনার তদন্তে নেমে এনতাজুল হকের দাদা ও ভাইকে গ্রেফতার করল পুলিশ ৷ জলপাইগুড়ির পুলিশ সুপার দেবর্ষি দত্ত এই ঘটনা প্রসঙ্গে বলেন, "বৃদ্ধাকে মারধরের ঘটনায় দু'জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে । মূল অভিযুক্ত এখনও পলাতক রয়েছে । তার খোঁজে তল্লাশি চলছে ৷"