জলপাইগুড়ি, 31 মে : শ্রীকৃষ্ণের পরামর্শে লক্ষ্যভেদ করেছিলেন মহাভারতের পার্থ, তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুন ৷ এবার সেই কৃষ্ণেরই দেখা পেলেন আরেক পার্থ (Partha Bhattacharya gets Eye Sight after 54 years of Birth) ৷

পেশায় সাংবাদিক পার্থ ভট্টাচার্য জলপাইগুড়ির বাসিন্দা । ছোটবেলা থেকেই তাঁর ডান চোখের দৃষ্টি ছিল না ৷ শুধু বাংলায় নয়, ভিনরাজ্য এমনকী নেপালেও চিকিৎসা করিয়েছিলেন তিনি ৷ কিন্তু কিছুতেই কোনও লাভ হয়নি ৷ শেষপর্যন্ত সেই অসাধ্যই সাধন করল শিলিগুড়ি গ্রেটার লায়ন হাসপাতাল ৷ 54 বছর বয়সে এসে দৃষ্টি পেলেন তিনি ৷

বিয়ের দশ দিনের মাথায় জানতে পারেন স্বামীর ডান চোখে দৃষ্টি নেই । তারপর শুধু লড়াই চালিয়ে গিয়েছেন অনুরাধা ৷ এবার সফল অস্ত্রোপচারে খুশিতে ভাসছেন স্ত্রী ৷ উচ্ছ্বাস বাধ মানছে না মেয়েরও ৷

জন্মের 54 বছর পর দৃষ্টি পেলেন পার্থ

শুধু দেশ নয়, বিদেশের নামীদামি চিকিৎসকরা যখন হাল ছেড়ে দিয়েছিলেন, তখন চ্যালেঞ্জ তুলে নিয়েছেন শিলিগুড়ির চিকিৎসক কোয়াজি আলম নাইয়ার ৷ তাঁর হাতের জাদুতেই এবার দু'চোখ লক্ষ্যভেদ করবেন পার্থ ৷