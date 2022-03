জলপাইগুড়ি, 16 মার্চ : নয়া বোর্ড গঠন হল জলপাইগুড়ি পৌরসভায় (New Board Formed in Jalpaiguri Municipality)৷ বুধবার বাবুপাড়াস্থিত দলীয় অফিসে সাংবাদিক সম্মেলন করে তিন পৌরসভার চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যানদের তালিকা প্রকাশ করেন তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সভাপতি মহুয়া গোপ । নাম ঘোষণার পর জলপাইগুড়ি পৌরসভার চেয়ারপার্সন ও ভাইস চেয়ারম্যান-সহ নবনির্বাচিত কাউন্সিলররা শপথ গ্রহণ করেন (Jalpaiguri Municipality New Board 2022)।



নবগঠিত বোর্ড অনুযায়ী জলপাইগুড়ি পৌরসভার বর্তমান চেয়ারপার্সন হলেন পাপিয়া পাল এবং ভাইস চেয়ারম্যান হলেন সৈকত চট্টোপাধ্যায় ।

জলপাইগুড়ি পৌরসভায় বোর্ড গঠন বিষয়ে চেয়ারপার্সন ও ভাইস চেয়ারম্যানের বক্তব্য

ময়নাগুড়ি পৌরসভার চেয়ারম্যান পদে অনন্তদেব অধিকারী ও ভাইস চেয়ারম্যান হলেন মনোজ রায় ৷ মালবাজার পৌরসভার নব গঠিত বোর্ড অনুযায়ী চেয়ারম্যান হলেন স্বপন সাহা এবং ভাইস চেয়ারম্যান হয়েছেন উৎপল ভাদুড়ি ৷ জলপাইগুড়ি পৌরসভার প্রয়াস হলে সদর মহকুমা শাসক সুদীপ পাল চেয়ারম্যান ও কাউন্সিলরদের শপথ গ্রহণ করান (Jalpaiguri Municipality Formed New Board) ।

আরও পড়ুন : Petition In Jalpaiguri District Court : পৌরভোটের ফলাফল স্থগিত রাখার আবেদন জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে

জলপাইগুড়ি জেলা তৃণমূলের কংগ্রেসের সভাপতি মহুয়া গোপ বুধবার সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, "কলকাতা থেকে চেয়ারম্যানদের তালিকা পাঠানো হয়েছে । সেই খাম বুধবার আমরা খুলে জেলার তিন পৌরসভার চেয়ারম্যানদের নামের তালিকা প্রকাশ করা হল । মানুষের উন্নয়নে কাজ করবে পৌরসভার চেয়ারম্যানরা ।"

নব গঠিত বোর্ড অনুযায়ী জলপাইগুড়ি পৌরসভার চেয়ারপার্সন পাপিয়া পাল বলেন,"শহরের উন্নয়নে কাজ করাই আমাদের লক্ষ্য । খুব তাড়াতাড়ি চেয়ারম্যান ইন কাউন্সিল নিয়োগ করা হবে । জলপাইগুড়ি পৌরসভা সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট, প্লাস্টিক মুক্ত ও সবুজায়ন করাই আগামীতে লক্ষ্য থাকবে আমাদের ।

আরও পড়ুন : Chairman Contest In Jalpaiguri Municipality : কে হবেন জলপাইগুড়ি পৌরসভার চেয়ারম্যান? দৌড়ে 4