জলপাইগুড়ি, 27 ডিসেম্বর : প্রায় সমস্ত ক্ষেত্রেই এখন অপরিহার্য হয়ে উঠেছে আধার কার্ড ৷ সরকারি নির্দেশ অনুসারে রেশন কার্ড, ফোন নম্বর, ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট সমস্ত কিছুর সঙ্গেই আধার কার্ডের লিঙ্ক করতেই হবে (People came in huge number in front of Jalpaiguri Post office for the Aadhaar Card error correction)। আর এই নির্দেশ পালন করতে গিয়েই এবার ভোর রাত থেকে আধার কার্ডের জন্য লাইন দিতে হল জলপাইগুড়ির সাধারণ মানুষকে । আধার কার্ড তৈরি ও আধার কার্ডে নামের ভুল সংশোধন করার জন্য ভোর রাত থেকেই লম্বাই লাইন পড়ল জলপাইগুড়ি হেড পোস্ট অফিসের সামনে ।

রবিবার সকালে আধার কার্ডের জন্য জলপাইগুড়ি , আলিপুরদুয়ার , কোচবিহার-সহ অন্যান্য জেলা থেকেও আসেন মানুষজন । এদিন মেখলিগঞ্জের উছলপুকুরির বাসিন্দা আবুল হুসেন বলেন, "আধার কার্ড করতে এসেছি ৷ কিন্তু ভোর সাড়ে তিনটা থেকে লাইনে দাঁড়িয়ে তারপর টোকেন পেলাম ।" এদিন শুধুমাত্র আধার কার্ডের নাম তোলা বা ঠিক করার জন্য টোকেন দেওয়া হয়েছে ৷ এরপর তাঁদের আবার আসতে হবে ভুল সংশোধন বা আধার কার্ড পাওয়ার জন্য । যদিও কবে আসতে হবে তা এখনও জানানো হয়নি পোস্ট অফিসের পক্ষ থেকে ৷ প্রায় প্রত্যেকেই জানান, সরকারি সুযোগ সুবিধা পেতে আধার কার্ড খুবই জরুরি ৷ আর সেই কারণেই কষ্ট সহ্য করেও লাইন দিয়েছেন তাঁরা৷

কিন্তু প্রশ্ন একটাই, এখনও রয়েছে করোনার ভয় ৷ তার উপর মরার ওপরে খাঁড়ার ঘা হয়ে দাঁড়িয়েছে করোনা নতুন ভ্যারিয়েন্ট ওমিক্রন৷ এমতাবস্থায়, এই ভিড় পরবর্তী ক্ষেত্রে বিপদ আরও বাড়িয়ে তুলবে না তো? আজকের এই ভিড়ের বিষয়ে বলতে গিয়ে জলপাইগুড়ি হেড পোস্ট অফিসের পোস্ট মাস্টার হুবার্ট তামাং বলেন, "প্রায় আড়াই হাজার মানুষকে টোকেন দেওয়া হয়েছে । অত্যধিক ভিড় থাকায় কোভিড বিধি মানা সম্ভব হয়নি ।" ডেপুটি পোস্ট মাস্টার দিলীপ মাহাত জানান, তাঁরা 200 জনকে টোকেন দেওয়ার কথা জানিয়েই নোটিশ জারি করেছিলেন ৷ কিন্তু দিতে হয়েছে 2500 টোকেন ৷ যার জেরে কোনও নিয়ম মানাই সম্ভব হয়নি ৷

আধারকার্ডে নাম তোলা ও নামের ভুল সংশোধন করার জন্য ভোর রাত থেকেই লম্বা লাইন

এদিন আধার কার্ডের ভিড় সামাল দিতে আসর নামতে হয় জলপাইগুড়ি কোতয়ালি থানার পুলিশকেও । বিশাল এই লাইনের জন্য বেশ কিছুক্ষণ অবরুদ্ধ হয়ে পরে পোস্ট অফিস মোড় ।