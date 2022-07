জলপাইগুড়ি, 2 জুলাই: একদিকে লাগাতার বৃষ্টিতে জেরবার জনজীবন ৷ তার মধ্যেই ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল উত্তরবঙ্গ (Earthquake in North Bengal) ৷ শুক্রবার রাত 12টা নাগাদ জলপাইগুড়ি, কোচবিহার ও দার্জিলিং-সহ উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে কম্পন অনুভূত হয় ৷ ভূমিকম্পের উৎসস্থল প্রতিবেশী দেশ ভুটান বলে জানা গিয়েছে (Earthquake Feel in North Bengal Epicenter is in Thimphu of Bhutan) ৷ রিখটার স্কেলে কম্পনের মাত্রা ছিল 4.3 ৷

শুক্রবার রাত 11টা 59 মিনিটে ভুটানের থিম্পু থেকে 68 কিলোমিটার দূরে, মাটি থেকে 5 কিলোমিটার গভীরে এই কম্পনের উৎস ছিল বলে জানিয়েছে মৌসম ভবন (Earthquake in Bhutan) ৷ যার জেরে জলপাইগুড়ি, কোচবিহারে কম্পন অনুভূত হয় ৷ তবে, কোনও ক্ষয়ক্ষতির খবর নেই এর ফলে ৷ মৌসম ভবনের তরফে জানা গিয়েছে, গতকাল রাত থেকে দফায় দফায় এই কম্পন অনুভূত হয়েছে প্রতিবেশী দেশে ৷

ভুটানে প্রথম কম্পন অনুভূত হয় রাত 9টা 27 মিনিটে ৷ রিখটার স্কেলে সেই কম্পনের মাত্রা ছিল 4.2 ৷ মাটি থেকে 10 কিলোমিটার গভীরে তার উৎস ছিল বলে জানা গিয়েছে ৷ এর কেন্দ্রস্থলও থিম্পু এলাকা ছিল বলে খবর ৷ এর পর রাত 12টা এবং মাঝরাতে 3টে 23 মিনিটে ফের ভূমিকম্প অনুভূত হয় বলে জানা গিয়েছে ৷ শেষের ভূমিকম্পের তীব্রতা রিখটার স্কেলে ছিল 4.4 ৷ তবে, এই ভূমিকম্পে কোনও ক্ষয়ক্ষতির খবর নেই ৷