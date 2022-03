জলপাইগুড়ি, 14 মার্চ : নেশার সামগ্রী কেনার জন্য কিষাণ রেলের যন্ত্রাংশ কেটে বিক্রি করে দিল তিন যুবক । এভাবে রেলের যন্ত্রাংশ চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে জলপাইগুড়ি টাউন স্টেশন এলাকায় । একজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে (One Arrested in Train Parts Theft in Jalpaiguri) ৷ জলপাইগুড়ি টাউন স্টেশন থেকে কিষাণ রেলের বগিতে আলু বোঝাই করে ত্রিপুরার আগরতলা যাওয়ার কথা ছিল আগামিকাল । কিন্তু গতকাল অর্থাৎ রবিবার রাতে জলপাইগুড়ি টাউন স্টেশনে দাঁড়িয়ে থাকা এই ট্রেনের কিছু যন্ত্রাংশ চুরি যেতে দেখা যায় ৷ যন্ত্রাংশগুলি চোরেরা কেটে নিয়ে যায় বলে অভিযোগ ।

এদিন ট্রেনের যন্ত্রাংশ চুরির বিষয়টি সামনে আসতেই তদন্তে নামেন জলপাইগুড়ি টাউন স্টেশনের আরপিএফ কর্মীরা । জলপাইগুড়ি শহরের 12 নম্বর ওয়ার্ডের জয়ন্তীপাড়া থেকে রেলের যন্ত্রাংশ চুরির অভিযোগে এক যুবককে গ্রেফতার করা হয় । ধৃতের নাম শুভঙ্কর রায় । জেরায় সে স্বীকার করেছে, তিনজন মিলে তারা নেশার সামগ্রী কেনার জন্য এই কাজ করেছে । এই তিনজনের সঙ্গে আরও লোক ছিল ৷ তারাই সেইসব সামগ্রী নিয়ে চলে গিয়েছে । শুভঙ্করের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে রেলের বেশ কিছু পাইপ । বাকি দু'জনের খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছেন আরপিএফ কর্মীরা ।

জলপাইগুড়ি টাউন স্টেশনে দাঁড়িয়ে থাকাকালীন কিষাণ রেলের যন্ত্রাংশ চুরি করে দুষ্কৃতীরা

জলপাইগুড়ি ট্রাক ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন অন্যতম সদস্য সঞ্জীব ঘোষ বলেন, "কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগে জলপাইগুড়ি থেকে কিষাণ রেলের সূচনা হয়েছে । আগামিকাল আলু নিয়ে আগরতলা যাবে ট্রেনটি । এতে করে স্থানীয় শ্রমিক ও ব্যবসায়ীদের কিছুটা রোজগারের জায়গা তৈরি হয়েছে ৷ কিন্তু এইভাবে কিষাণ রেলের যন্ত্রাংশ চুরির ঘটনায় আমরা মর্মাহত । আর যাতে এমন ঘটনা না ঘটে তার জন্য আমরা পুলিশ প্রশাসনের দ্বারস্থ হব । পাশাপাশি আরপিএফ কর্মীরা যাতে আরও সক্রিয় থাকেন তার জন্যও আমরা বলব ।"

এদিকে আরপিএফ ইন্সপেক্টর ধ্রুব ছেত্রী বলেন, "আমরা কিষাণ রেলের যন্ত্রাংশ চুরির অভিযোগে একজনকে গ্রেফতার করেছি । বাকিদের খোঁজ চালানো হচ্ছে ।"

আরও পড়ুন : Guwahati-Bikaner Express Derail: ময়নাগুড়িতে ভয়াবহ ট্রেন দুর্ঘটনা, ঘটনাস্থলে যাচ্ছেন রেলমন্ত্রী