জলপাইগুড়ি, 27 মে : এক বছর ধরে চলছে মৃত রোগীর ডায়ালিসিস (allegation of dead bodies dialysis for one year in Jalpaiguri Sadar Hospital)৷ এমনকী মৃত ব্যক্তির নামে বিলও জমা পড়েছে ৷ খবর প্রকাশ্যে আসার পরেই এবার নড়েচড়ে বসল জেলা স্বাস্থ্য দফতর ৷ রোগী সেজে ডায়ালিসিস ইউনিটে গেলেন সদর হাসপাতালের সুপার । তারপরেই সরকারি হাসপাতালে অনিয়মের অভিযোগে তদন্ত করতে মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিককে তদন্ত কমিটির চেয়ারম্যান করে 4 সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করা হল (District Health Department formed an Investigation Committee) ।

জলপাইগুড়ি সদর হাসপাতালের ডায়ালিসিস ইউনিটটি বেসরকারি সংস্থা ব্যারাকপুর মেডিকেয়ার অ্যান্ড রিকভারি সেন্টার লিমিটেডের (BMRC Ltd)। সরকারের পক্ষ থেকে বিনা পয়সায় ডায়ালিসিস করানো হয় । সেখানে যা বিল হয় তা বেসরকারি সংস্থাকে সরকার প্রদান করে ৷ কিন্তু মৃত রোগীদের নামেও কীভাবে ডায়ালিসিসের বিল আসছে তাতেই প্রশ্ন উঠেছে ৷

জলপাইগুড়ি সদর হাসপাতালের ডায়ালিসিস ইউনিটের ইনচার্জ সৌরভ দলুই বলেন, ‘‘আমি ছুটিতে বাড়ি এসেছি । হাসপাতাল থেকে আমাকে ফোন করা হয়েছিল তথ্যের জন্য । আমি সমস্ত তথ্য দিয়েছি । আমি যতদিন কাজ করেছি ততদিন হাজিরা খাতায় সই করেছি । কিন্তু আমার অবর্তমানে হাজিরা খাতায় কে সই করল আমি জানি না । আমার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করা হচ্ছে । মৃত ব্যক্তির নাম করে ডায়ালিসিসের বিল নেওয়া হচ্ছে, তা আমার জানা নেই ।’’

জেলার ভারপ্রাপ্ত মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ জ্যোতিষ চন্দ্র দাস বলেন, ‘‘খবর পেয়েই ডায়ালিসিস ইউনিটে অভিযান চালানো হয়েছে । ইতিমধ্যেই 4 সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে । আজ নার্সিং সুপার ও হাসপাতাল সুপারকে তদন্ত করতে ডায়ালিসিস ইউনিটে পাঠানো হয়েছিল । বেশ কিছু কাগজপত্র সিজ করা হয়েছে ।’’

প্রসঙ্গত, যে মৃত রোগীর ডায়ালিসিস চলার অভিযোগ করা হচ্ছে তিনি জলপাইগুড়ির সুভাষ উন্নয়ন পল্লীর বাসিন্দা দল বাহাদুর বিশ্বকর্মা ৷ পেশায় পুলিশ অফিসার ছিলেন । তাঁর ছেলে প্রভাত বিশ্বকর্মা জানান, বাবা গত 23 জুন 2021 তারিখে মারা গিয়েছেন । মৃত্যুর আগে পর্যন্ত জলপাইগুড়ি সদর হাসপাতালের ডায়ালিসিস ইউনিটে ডায়ালিসিস করাতাম । কিন্তু এখন শুনছি তাঁর নামে এখনও ডায়ালিসিস ইউনিট থেকে বেসরকারি সংস্থা বিল করছে ৷ এটা যদি সত্যিই হয়ে থাকে তবে তা অন্যায় । সরকারের উচিত বিষয়টি তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়া ।

মৃত রোগী দল বাহাদুর বিশ্বকর্মার ডায়ালিসিস ইউনিটের রেজিষ্ট্রেশন আইডি ছিল PS087000000027699 । স্বাস্থ্য দফতরের ডায়ালিসিস ইউনিটের খাতায় কলমে তিনি গত 5/4/2022 তারিখেও ডায়ালিসিস করেছেন । কিন্তু পরিবার বলছে, উনি মারা গিয়েছেন 2021-এর 23 জুন ৷