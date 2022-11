জলপাইগুড়ি, 8 নভেম্বর: নির্মাণ কাজ নিয়ে বিতর্কে ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের(Indian Medical Association - IMA)জলপাইগুড়ি শাখা(Construction Work of Indian Medical Association)৷ আইএমএ-র সম্পাদক সুশান্ত রায় স্থানীয় সমাজপাড়ার বাসিন্দাদের খেলাধুলো ও পুজোর অনুমতি দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছিলেন ৷ কিন্তু আশ্বাস মতো লিখিত দেননি (Construction Work of Indian Medical Association Stopped due to Local Protests)৷



আইএমএ-র জলপাইগুড়ি শাখার বিরুদ্ধে অভিযোগ, 75 বছর থেকে কালীপুজো হয়ে আসছে সমাজপাড়ার ব্রাহ্ম সমাজের মাঠে । বর্তমানে আইএমএ সেই মাঠের মালিকানা দাবি করে মাঠ ঘেরাওয়ের সিদ্ধান্ত নেয় দুর্গাপুজোর আগে । স্থানীয়দের সঙ্গে আলোচনা করে আইএমএ আশ্বাস দিয়েছিল সমাজপাড়ার মাঠে দুর্গা পুজো, কালীপুজো-সহ বিভিন্ন অনুষ্ঠান করার অনুমতি দেওয়া হবে । কিন্তু পরবর্তীতে আর লিখিত দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ ।

আরও পড়ুন : দুর্গাপুজোর মাঠে ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের প্রাচীর দেওয়াতে বাঁধা স্থানীয়দের

কালীপুজোর আগে পুলিশবাহিনী এসে মাঠ থেকে ব্যানার খুলে দিতে বলেছে বলে দাবি কমিটির । এরপরেই উত্তেজনা ছড়ায় । এদিকে স্থানীয় বাসিন্দা কৃষ্ণা ঘোষ বলেন, " আইএমএ সম্পাদকের সঙ্গে আমাদের আলোচনা হয় ৷ তাঁরা জমির চারপাশে প্রাচীর দেওয়ার পাশাপাশি আমাদের লিখিত দেবে যে আমরা পুজো, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান-সহ বাচ্চারা খেলাধুলো করতে পারবে সেই মাঠে । কিন্তু এখন আর সেই লিখিত চিঠি দিচ্ছে না । আজ তারা গেট বন্ধ করে দিচ্ছিল । আমাদের দাবি যতক্ষণ লিখিত পাব আমরা কাজ করতে দেব না । তাই আমরা সকাল থেকে আন্দোলনে নেমেছি । আজ সকাল থেকে বিরাট পুলিশবাহিনী সমাজপাড়া ঘিরে রেখেছে ।"

ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের কাজ বন্ধ করে দিলেন স্থানীয়রা

এদিকে জলপাইগুড়ি পৌরসভার ভাইস চেয়ারম্যান সৈকত চট্টোপাধ্যায় জানান, আইএমএ সম্পাদক সুশান্ত রায়ের সঙ্গে তাঁর কথা হয়েছে । সমাজপাড়াবাসীর যে সমস্ত দাবি রয়েছে তা তিনি লিখিত আকারে দেবেন । মাঠে পুজো-সহ খেলা ও অনুষ্ঠান যেমন হত তেমনি হবে । 15 তারিখের মধ্যে তিনি লিখিত দিয়ে দেবেন ৷

এদিকে আইএমএ সভাপতি ডাঃ নিতাই মুখোপাধ্যায় জানান, আলোচনার মাধ্যমে সব মিটে যাবে । সম্পাদক এলে কথা হবে । আমাদের সঙ্গে কারও কোনও সমস্যা নেই ।

আরও পড়ুন : সমাজপাড়ার 75 বছরের কালীপুজো বন্ধের মুুখে, বিতর্কে আইএমএ