জলপাইগুড়ি, 4 মে : জলপাইগুড়ি জেলার মালবাজার মহকুমার ওদলাবাড়ির বর্মনপাড়ায় দুই পরিবারের মধ্যে ব্যাপক গন্ডগোলের ঘটনা ঘটেছে (Clash between two Family of Oodlabari in Jalpaiguri) । উভয়পক্ষের মধ্যে বাঁশ দিয়ে মারধরের অভিযোগ উঠেছে ৷ এই নিয়ে ভাইরাল হয়েছে ভিডিয়ো । ঘটনায় আহত 10 জন (Several Injured in a Village Clash at Oodlabari) ৷

মঙ্গলবার ওদলাবাড়ির নিতাই বর্মন স্থানীয় পঞ্চায়েতের সদস্য ৷ স্থানীয়দের থেকে জানা গিয়েছে যে নিতাই বর্মনের পরিবারের সঙ্গে প্রতিবেশী কমল বর্মনের পরিবারের মধ্যে বিবাদ বহু পুরনো ৷ মঙ্গলবার সকালে সেই বিবাদই চরম আকার ধারণ করে ৷ নিতাইয়ের পরিবার ও তাঁর প্রতিবেশী কমল বর্মনের পরিবারের মধ্যে বিয়েবাড়িকে কেন্দ্র করে বচসা হয় বলে অভিযোগ । বচসা থেকে হাতাহাতি শুরু হয় বলে প্রত্যক্ষদর্শীরা দাবি করেছেন ৷ মাটিতে ফেলে একে অপরকে বাঁশ দিয়ে মারধর করা হয় বলেও অভিযোগ ।

দুই বর্মন পরিবারের মধ্য়ে গোলমালের জেরে রণক্ষেত্র ওদলাবাড়ি

দুই পক্ষের 10 জন আহত হয়েছেন ৷ আহতদের ওদলাবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয় । প্রাথমিক চিকিৎসার পর বেশ কয়েকজনকে উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে রেফার করা হয় । পরে জানা যায় যে আহতদের শিলিগুড়ির এক বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে ৷ আহতদের মধ্যে নিতাই বর্মন ও তাঁর ছেলেও রয়েছে বলে জানা গিয়েছে ৷

নিতাই বর্মনের অভিযোগ, গতকাল রাতে বিবাদ থামিয়ে দু’পক্ষকেই পরে আলোচনা করে সমস্যা সমাধান করা হবে বলে জানানো হয় । কিন্তু মঙ্গলবার সকাল হতেই বিবাদ মেটা তো দূর, রীতিমতো লাঠিসোঁটা নিয়ে একে অপরের সঙ্গে ফের সংঘর্ষ শুরু হয় । পরে পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে ৷ খবর পেয়ে প্রথমে হাসপাতালে এবং পরে ঘটনাস্থলে পৌঁছান তৃণমূলের মাল গ্রামীণ ব্লক কমিটির সভাপতি তমাল ঘোষ এবং ওদলাবাড়ি অঞ্চল সভাপতি সুকান্ত চৌধুরী ।

