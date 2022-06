জলপাইগুড়ি, 25 জুন: গোপন সূত্রে খবর পেয়ে 108 কেজি গাঁজা উদ্ধার করল(Cannabis Recovered) জেলা পুলিশের স্পেশাল অপারেশন গ্রুপ (Special Operation Group)। এদিন ময়নাগুড়ি থেকে শিলিগুড়িগামী 31নং জাতীয় সড়কে অভিযান চালিয়ে গাঁজা-সহ গ্রেফতার হল তিনজন । গাড়ির সিটের নিচে গোপন চেম্বারে গাঁজা লুকিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল ।

জলপাইগুড়ি জেলা পুলিশ সুপার দেবর্ষি দত্ত জানান, গোপন সুত্রে খবর পেয়ে জেলার স্পেশাল অপারেশন গ্রুপের নেতৃত্বে অভিযান চালানো হয় । বোলেরো গাড়ির গোপন চেম্বার থেকে গাঁজা উদ্ধার হয়েছে (Cannabis Recovered from a car in Jalpaiguri)। সেই সঙ্গে তিনজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে । ধৃতরা তিনজনই ত্রিপুরার বাসিন্দা । ধৃতরা হলেন রেশমা দেবনাথ(21),তপন পাল (32) ও উত্তম দাস (30) (Three arrested)৷

108 কেজি গাঁজা উদ্ধার করল স্পেশাল অপারেশন গ্রুপ

জলপাইগুড়ির ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট(Deputy Magistrate) জয়ন্ত রায় বলেন, "আমাকে পুলিশ খবর দেওয়ার পর তিস্তা সেতু সংলগ্ন এলাকায় আসি । এখানে একটি বোলেরোর গাড়ির গোপন চেম্বার থেকে 14টি প্যাকেটে ও 108 কেজি গাঁজা উদ্ধার হয়েছে । ত্রিপুরার দিক থেকে বিহারের দিকে গাড়িটি যাচ্ছিল । গাড়ির ভেতর থেকে তিনটি নম্বর প্লেট পাওয়া গেছে । দুটি নম্বর প্লেট ত্রিপুরার ও একটি পশ্চিমবঙ্গের নম্বর । পুলিশ একজন মহিলা-সহ তিনজনকে গ্রেফতার করেছে । আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে ধৃতদের বিরুদ্ধে ।"