জলপাইগুড়ি, 2 সেপ্টেম্বর: শিক্ষক দিবসের প্রাক্কালে জলপাইগুড়ি সোনাউল্লা স্কুলে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করল বিএসএফ(Border Security Force)। বিএসএফের 180 নং ব্যাটেলিয়নের পক্ষ থেকে শুক্রবার ছাত্রদের মধ্যে ড্রাগসের বিরুদ্ধে সচেতনতা বৃদ্ধির পাশাপাশি ছাত্রছাত্রীরা যাতে দেশের স্বার্থে আগামিদিনে বিএসএফে আসে সেই পরামর্শ দেওয়া হয়(bsf command suggests students to join BSF)৷



এদিন জলপাইগুড়ি সোনাউল্লা স্কুলে 180 নং ব্যাটেলিয়ন বিএসএফের পক্ষ থেকে শিক্ষক দিবসের আগে রান আপ টু টিচার্স ডে শিরোনামে একটি অনুষ্ঠান করা হয়(BSF at a School Programme in Jalpaiguri)। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন 180 নং ব্যাটেলিয়নের কমান্ডিং অফিসার বিজয় পাল সিং । তিনি পড়ুয়াদের মধ্যে কেউ যাতে ড্রাগসের প্রতি আসক্ত না হয় তা উদাহরণের মাধ্যমে তুলে ধরেন ৷ এছাড়াও বিএসএফ কীভাবে সীমান্ত এলাকায় নিরাপত্তা দেয়, কীভাবে বিএসএফে যোগ দেওয়া সম্ভব তা সবাইকে জানান ৷ জন্মলগ্ন থেকে দেশের সুরক্ষা ও নিরাপত্তার জন্য বিএসএফ কী কী করেছে তা এদিনের অনুষ্ঠানে তথ্যচিত্রের মাধ্যমে তুলে ধরা হয় ।

স্কুলের অনুষ্ঠানে পড়ুয়াদের দেশসেবার পরামর্শ বিএসএফের

অন্যদিকে, 21 নং ব্যাটেলিয়নের পক্ষ থেকে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকায় বোনাপড়া হাইস্কুলেও ছাত্রদের মধ্যে সচেতেনতা বৃদ্ধি করা হয় । অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন 21 নং ব্যাটেলিয়নের কমান্ড্যান্ট চরণ সিং তোমর-সহ অন্যান্যরা ।