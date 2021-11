জলপাইগুড়ি, 26 নভেম্বর : গ্রাম পঞ্চায়েত হাতছাড়া হল বিজেপির (bjp lost authority of a gram panchayat at jalpaiguri) । জলপাইগুড়ির নগর বেরুবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের ক্ষমতায় এবার চলে এল তৃণমূল কংগ্রেস । আজ, শুক্রবার চারজন বিজেপি (BJP) সদস্য সহ মোট 7 জন পঞ্চায়েত সদস্য তৃণমূলে যোগদান করেন (seven gram panchayat member join tmc) ৷ তার ফলেই ওই পঞ্চায়েতে রাজনৈতিক পালাবদল ঘটল ৷

তবে বিজেপির দাবি, তাদের পঞ্চায়েত সদস্যদের কাজ করতে দেওয়া হচ্ছে না । পাশাপাশি ভয় দেখানো হচ্ছে ৷ বাধ্য হয়ে তাঁরা তৃণমূলে যোগদান করেছেন ।

এদিন জলপাইগুড়ি জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের (Trinamool Congress) সভাপতি মহুয়া গোপ বলেন, ‘‘সদর ব্লকের নগর বেরুবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের মোট আসন সংখ্যা 13 ৷ এর মধ্যে বিজেপির পঞ্চায়েত সদস্য সংখ্যা ছিল 8, তৃণমূলের ছিল 2, কংগ্রেস 1, সিপিএমের 2 জন সদস্য ছিল । আজ বিজেপি থেকে 4 জন, কংগ্রেস থেকে 1 জন ও সিপিএম থেকে 2 জন নির্বাচিত পঞ্চায়েত সদস্য তৃণমূলে যোগদান করলেন । বর্তমানে তৃণমূলের মোট সদস্য সংখ্যা হল 9 ।’’

জেলা তৃণমূল কার্যালয়ে জেলা সভাপতি মহুয়া গোপ, রাজ্য তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সভাপতি তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্য-সহ জেলা তৃণমূলের অন্যান্য নেতৃত্ব এদিন বিভিন্ন দল থেকে আসা পঞ্চায়েত সদস্য সদস্যাদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন । মহুয়া গোপ বলেন, ‘‘বিজেপি সহ অন্যান্য বিরোধীদলের দখলে যে সমস্ত গ্রাম পঞ্চায়েত গুলি রয়েছে, সেখানকার সদস্যরাও আমাদের দলে আশার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন ৷ তাঁদেরও ধীরে ধীরে দলে যোগদান করানো হবে । খুব তাড়াতাড়ি নগর বেরুবাড়ির প্রধানের বিরুদ্ধে অনাস্থা আনা হবে ৷’’

জলপাইগুড়ি জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি মহুয়া গোপের সাংবাদিক বৈঠক

এই ঘটনা প্রসঙ্গে জেলা বিজেপির সহ-সভাপতি অলোক চক্রবর্তী বলেন, বিজেপির নির্বাচিত পঞ্চায়েত সদস্যদের দলে টানতে তৃণমূল ভয় দেখাচ্ছে । বাধ্য হয়ে তৃণমূলে যোগদান করছেন বিজেপির পঞ্চায়েত সদস্যরা ।’’