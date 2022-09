জলপাইগুড়ি, 16 সেপ্টেম্বর: ইচ্ছে হলেই ভুটানে ঢুকে গেলাম । সেই দিন শেষ । এবার থেকে ভুটানে ঢুকতে গেলে প্রি-রেজিস্ট্রেশন করেই ঢুকতে হবে । সঙ্গে রাখতে হবে পাসপোর্ট অথবা ভোটার কার্ড । ভুটানের মাটিতে রাত্রিযাপন করতে হলে ভুটান সরকারকে দিতে হবে 1200 টাকা ।

আগামী 23 সেপ্টেম্বর থেকে সাধারণ মানুষের জন্য খুলে যাচ্ছে ভুটান গেট (Bhutan Gate is going to open from 23 september) । করোনার জন্য দীর্ঘ প্রায় আড়াই বছর ভুটানে পর্যটকদের ঢোকা বন্ধ ছিল । এতদিন পর যখন ভুটান গেট খুলছে তখন চালু হচ্ছে নয়া নিয়ম (Bhutan Gate Opening) ৷ ভুটানে প্রবেশ করতে হলে আপনাকে প্রি-রেজিস্ট্রেশন করেই সে দেশে যেতে হবে (pre registration for Bhutan trip) ৷ পাশাপাশি, সঙ্গে রাখতে হবে ভারতীয় ভোটার কার্ড অথবা পাসপোর্ট । বাচ্চাদের ক্ষেত্রে বার্থ সার্টিফিকেট নিয়ে ভুটানে ঢোকার ছাড়পত্র মিলবে ।

এবার থেকে ভুটানে ঢুকতে গেলে প্রি-রেজিস্ট্রেশন করেই ঢুকতে হবে

আরও পড়ুন: পুজোর চার দিন মেট্রো চলবে ভোর চারটে পর্যন্ত

শুক্রবার ভারত-ভুটান সীমান্ত জেলা, ভারতের জলপাইগুড়ি ও ভুটানের সামসি জেলার প্রশাসনিক প্রতিনিধিরা জলপাইগুড়ি সার্কিট হাউজে বৈঠক করেন । এদিনের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন ভুটানের সামসি জেলার জেলাশাসক পাশাং দর্জি, পুলিশ সুপার লিংড্রুপ দর্জি । ছিলেন জলপাইগুড়ি জেলার জেলাশাসক মৌমিতা গোদারা ও পুলিশ সুপার দেবর্ষি দত্ত । এই বৈঠকে জানানো হয়েছে, আগামী 23 তারিখ থেকে ভারত ভুটান সীমান্তের জলপাইগুড়ি জেলার চামুর্চি ভুটান গেট খুলে দেওয়া হবে ।

এই বিষয়ে, ভুটানের সামসি জেলার জেলাশাসক পাশাং দর্জি বলেন, "করোনার সংক্রমণের জন্য দীর্ঘদিন ভুটানে পর্যটকদের প্রবেশ বন্ধ ছিল ৷ 23 সেপ্টেম্বর ভুটান গেট খুলে দেওয়া হচ্ছে সবার জন্য। ভারতীয়রা যাতে ভুটানে আসেন। ভুটানের প্রকৃতির শোভা নিতে পারেন, তাই আমরা জলপাইগুড়ির জেলাশাসক ও পুলিশ সুপারকে আমন্ত্রণ জানাতে এসেছিলাম । আমরা পর্যটকদের জন্য নতুন কিছু নির্দেশিকা জারি করেছি । পর্যটকদের ভুটানে ঢুকতে গেলে প্রি-রেজিস্ট্রেশন করতে হবে । কেউ রাত্রিযাপন করলে তাদের একটা ফি দিতে হবে । আমরা এই ফি দেশের উন্নয়নের কাজে লাগাব । আমরা চাই ভারতীয়রা ভুটানে আসুন । করোনাকালে ভারত সরকার ও রাজ্য সরকার যেভাবে আমাদের দেশকে সহযোগিতা করেছে তার জন্য আমরা কৃতজ্ঞ ৷"

23 তারিখ খুলছে ভুটান গেট

আরও পড়ুন: 3 মাস পর পর্যটকদের জন্য খুলে গেল জাতীয় উদ্যান ও অভয়ারণ্য

এদিন জলপাইগুড়ির জেলাশাসক মৌমিতা গোদারা বলেন, "দীর্ঘদিন ভুটান গেট বন্ধ থাকার পর আগামী 23 সেপ্টেম্বর থেকে ভুটান গেট সবার জন্য খুলে দেওয়া হচ্ছে । তাই ভুটানের সামসির জেলাশাসক ও পুলিশ সুপার আমাদের নিমন্ত্রণ করতে এসেছিলেন । ভারতীয়রা যাতে ভুটানে যান সেই আমন্ত্রণও তাঁরা জানালেন । এখন সবাই ভুটানে যেতে পারবেন । তবে কী কী নতুন নির্দেশিকা রয়েছে তা জানা হয়নি ।