জলপাইগুড়ি, 3 নভেম্বর: দুর্গাপুজোর সময় সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফের প্রচার করেছিলেন ওরা (Campaign of Safe Drive Save Life During Durga Puja)৷ তারই পুরস্কার মিলল বৃহস্পতিবার ৷ জেলা পুলিশের তরফে পুরস্কৃত করা হল জলপাইগুড়ির তিন পুজো কমিটিকে(3 Puja Committees Prized for Campaign of Safe Drive Save Life)৷

বড় ট্রফি-সহ দেওয়া হল 25 হাজার টাকা ও মিষ্টি ৷ পুলিশ লাইনে আয়োজিত বৃহস্পতিবার এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পুজো উদ্যোক্তাদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয় ।

দুর্গাপুজোয় সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফের প্রচার করে পুরস্কৃত জেলার 3 পুজো কমিটি

এই বিষয়ে জলপাইগুড়ির জেলা পুলিশ সুপার দেবর্ষি দত্ত জানান, দুর্গাপুজোয় মণ্ডপে যারা রাজ্য সরকারের সেফ ড্রাইভ ও সেভ লাইফের প্রচার করেছিল সেই ধূপগুড়ি মিলন সংঘ, ময়নাগুড়ি সানরাইজ ক্লাব ও জলপাইগুড়ি উদয়ন সংঘ ক্লাব কমিটিকে পুরস্কৃত করা হল । জেলায় দুর্ঘটনা যাতে কম হয় তার জন্য আমরা সতর্ক রয়েছি । জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মাসিক বৈঠকে আমাদের সমস্যার কথাগুলো তাদের তুলে ধরি । আমরা গত 2021 সালের তুলনায় 2022 সালে দুর্ঘটনায় মৃত্যু অনেক কমানো গিয়েছে ৷ জেলার প্রতিটি থানা এলাকাতেই বেশ কিছু দুর্ঘটনাপ্রবণ এলাকা রয়েছে । তবে আমরা যত মানুষকে সচেতন করতে পারব তত দুর্ঘটনা কম হবে ।

আরও পড়ুন : বাঁকুড়ার ব্ল্যাকস্পটে পথনাটিকায় 'সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ' কর্মসূচি