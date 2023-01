হাওড়া, 7 জানুয়ারি: কলকাতা পুলিশের এসটিএফের হাতে আইএস জঙ্গি সন্দেহে গ্রেফতার হয়েছে হাওড়ার দুই যুবক । ধৃতদের নাম মহম্মদ সাদ্দাম ও সইদ আহমেদ ৷ এলাকার দুই যুবকের এই জঙ্গি যোগের এই খবরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে হাওড়ার বেলিলিয়াস রোড এলাকায় ৷ তবে ধৃত সাদ্দামের পরিবারের দাবি, সে কোনওভাবেই দেশবিরোধী কাজে যুক্ত নয় । তাঁকে ফাঁসানো হয়েছে (Suspected IS Terrorists Arrested) ৷

মহম্মদ সাদ্দামের দাদা ওসমান দাবি করেছেন, একাধিকবার সরকারি চাকরির পরীক্ষা দিয়েও সে পায়নি । গত কয়েকবছর ধরে সাদ্দাম একটি বেসরকারি সংস্থায় চাকরি করে । সারাদিন সে কাজের মধ্যেই ডুবে থাকত । কোনওভাবেই তাঁর ভাই বা তাঁর পরিবারের কোনও সদস্য দেশবিরোধী কাজের সঙ্গে যুক্ত নয় বলেই দাবি ওসমানের ।

কলকাতা পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্স গোপন সূত্রে খবর পেয়ে শুক্রবার রাত্রে তল্লাশি অভিযানে নামে । খিদিরপুর এলাকা থেকে ওই দুই যুবককে গ্রেফতার করা হয় (two suspected IS terrorists arrested from Kolkata) ৷ শনিবার ধৃত দু’জনকে কলকাতার ব্যাঙ্কশাল আদালতে তোলা হলে আগামী 19 জানুয়ারি পর্যন্ত তাদের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন বিচারক ৷ ধৃতদের জিজ্ঞাসা করে এই সংগঠনের পিছনে কে বা কারা রয়েছে তা জানার চেষ্টা করছেন তদন্তকারী অধিকারিকরা । এসটিএফ সূত্রে দাবি, দ্বিতীয় হুগলি সেতু থেকে এই দুই ধৃতের পিছু নিয়ে তাদের গ্রেফতার করা হয়েছে (suspected IS Terrorists Arrested in West Bengal) ।

ধৃতদের মধ্যে সইদ আহমেদের বয়স 30 বছর ৷ সে আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এর ছাত্র বলে জানা গিয়েছে ৷ তার রুম পার্টনার মহম্মদ সাদ্দাম ৷ সাদ্দামের বয়স 28 বছর ৷ ধৃতরা খিদিরপুরে কোনও গোপন বৈঠক করতে গিয়েছিল বলে খবর ৷ উল্লেখ্য, বছর কয়েক আগে হাওড়ার টিকিয়াপাড়া থেকে জঙ্গি সন্দেহে আইনুল নামে এক যুবককে গ্রেফতার করেছিল রাজ্য পুলিশের গোয়েন্দা শাখা সিআইডি ।