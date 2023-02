হারিয়ে যাচ্ছে মাটির তৈরি টালি ও কড়ি বরগা

আন্দুল (হাওড়া), 14 ফেব্রুয়ারি: রাজপাট-জমিদারি এখন ইতিহাস ৷ তবে একবিংশ শতকেও জমিদারি আমলের কড়ি বরগার পাতলা টালি ঠান্ডা রাখে গৃহস্থের ছাদ ৷ অমলিন পুরনো কড়ি বরগা, বাড়ির পাতলা টালি ৷ অতীতে চুন সুড়কির ঢালাইয়ের নীচে এই কড়ি বরগা ছাদের ওজন নিজের কাঁধে অনায়াসে ধরে রাখত ৷ তাই টালি, বরগার ব্যবসাও বন্ধের মুখে (Tile Industry on the way of extinction as demand falling off) ৷

পঁচানব্বই বছরের এই মাটির টালি, কড়ি বরগার ব্যবসা একসময় দেখতেন বাবা ৷ এখন দেখেন ছেলে জগবন্ধু পাল ৷ তিনি হাওড়ার আন্দুল ব্লকের সারেঙ্গা পল এলাকার পালপাড়ার বাসিন্দা ৷ কংক্রিটের ঢালাইয়ের যুগে এখন টালি, কড়ি বরগার চাহিদা কমেছে ৷ পরিশ্রম করলেও সেই অনুপাতে মুনাফার মুখ দেখতে পান না মালিক-শ্রমিকেরা ৷ তাই বর্তমান প্রজন্মও মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে এই শিল্প, ব্যবসা থেকে ৷

তাও বাবার হাতে তৈরি এই ব্যবসা কোনও রকমে চালিয়ে যাচ্ছেন জগবন্ধু পাল ৷ হাওড়ার আন্দুল ব্লকের সারেঙ্গা পল এলাকার পাল পাড়াতে আজও তৈরি হয় সেই পাতলা টালি ৷ এখানে পাওয়া যায় জমিদার আমলের কড়ি বরগায় ব্যবহৃত পাতলা টালি ৷ এই টালি এখন আর ঘরের ছাদ ঢালাই করতে ব্যবহৃত হয় না ৷ বরং বাড়ির উষ্ণতা নিয়ন্ত্রণের কাজে লাগে পাতলা টালি, জানালেন জগবন্ধু পাল ৷

আরও পড়ুন: প্রযুক্তির যুগে অস্তিত্ব বাঁচাতে লড়ছে সার্কাস শিল্প

একসময় ছাউনির টালি থেকে শুরু করে পাতলা ইট, গোল ইট সবই তৈরি হত তাঁদের কারখানায় ৷ তবে এখন এসবের খদ্দের কমতে কমতে বছরে এক অথবা দুই ৷ তাই বছর পনেরো হতে চলল এগুলো বানানো বন্ধ করে দিয়েছেন তাঁরা ৷ এখন চাহিদা রয়েছে পাতলা টালির ৷ ঘরে কড়ি বরগা দেখা যায় না ৷ ঘর ঠান্ডা রাখতে এই পাতলা টালি ঢালাইয়ের উপর ব্যবহার করা হচ্ছে ৷ পাথর নির্মিত ঘরে গরম আরও বাড়ে ৷ কারণ পাথর রশ্মি শোষণ করতে পারে না, তবে এই কাজটা পারে মাটি ৷ তবে বাজারের যা পরিস্থিতি, তাতে বর্তমানে যে কারিগররা এই টালির কারখানায় কাজ করছেন, তাঁরা হয়তো শেষ প্রজন্ম ৷ তাঁরা ছেড়ে দিলে এই ব্যবসা চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে না বলেই আক্ষেপ করলেন জগবন্ধু পাল ৷ এমনকী তিনিও আর কতদিন এই ব্যবসা চালাতে পারবেন, জানেন না ৷

এই টালি ব্যবসায় যুক্ত শ্রমিকরা মাসিক 10-12 হাজার টাকা রোজগার করে কোনও ভাবে দিন গুজরান করছেন ৷ সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কমতে থাকা চাহিদায় মুছে যাচ্ছে প্রাচীন শিল্প ৷ কারখানার শমিক সুখদেব নস্কর বললেন, "বর্তমান প্রজন্ম মাটি মাখতে রাজি নয় ৷ প্রায় চল্লিশ বছর ধরে এই কাজ করছেন ৷ তাঁর একার রোজগারে পাঁচ জনের সংসার আগে ভালো চলত ৷ এখন সে দিন নেই ৷" এখন কোনওদিন 200 টাকা তো কোনও দিন 300 টাকা রোজগার হয় ৷ কাজ করতে না পারলে কোনও দিন একটা টাকাও হাতে আসে না ৷ এভাবে দিন চালানো খুবই কঠিন হয়ে পড়ছে ৷

যদিও পাল পাড়ার পুরনো কড়ি বরগার বাড়ির বাসিন্দা শিবানী পাল জানালেন, বিয়ের পর 24 বছর হতে চলল ৷ কড়ি বরগা আছে, এমন বাড়িতে রয়েছেন তিনি ৷ এতে গরমকালেও ঘর বেশ ঠান্ডা থাকে ৷ বাতানকুল যন্ত্র চালিয়ে ঘর ঠান্ডা করার প্রয়োজন পড়ে না ৷ নতুন বাড়িতে ঢুকলে যে গরম ভাব থাকে, এধরনের বাড়িতে তা নেই ৷ যাই হোক, প্রযুক্তির কাছে হার মেনেছে মাটি ৷ হারিয়ে যাচ্ছে টালি, কড়ি বরগা আর বাড়ছে দূষণ ৷

আরও পড়ুন: বাংলার হারিয়ে যাওয়া তাঁত শিল্পকে বিশ্বের দরবারে তুলে ধরতে চান নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ