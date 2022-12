হাওড়া, 29 ডিসেম্বর: আর মাত্র দু’দিনের অপেক্ষা ৷ তার পরেই নববর্ষ ৷ নতুন বছরের আগেই রাজ্যবাসীকে নয়া উপহার প্রধানমন্ত্রীর ৷ শুক্রবার যাত্রা শুরু বন্দে ভারত এক্সপ্রসের ৷ হাওড়া স্টেশনে এসে উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি । তাঁর সফরের জন্য বিশেষ সুরক্ষা ব্যবস্থার কথা ঘোষণা করল পূর্ব রেল(Howrah Station)।

পূর্ব রেলের জারি করা নির্দেশিকায় জানান হয়েছে, 30 ডিসেম্বর শুক্রবার হাওড়া স্টেশনে আসবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি । হাওড়া স্টেশন থেকে তিনি দেশের সপ্তম ও রাজ্য-সহ পূর্ব ভারতের প্রথম দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরী সেমি বুলেট বন্দে ভারত ট্রেনটির উদ্বোধন করবেন । প্রধানমন্ত্রী সুরক্ষা ব্যবস্থার জন্য হাওড়া স্টেশনের নতুন কমপ্লেক্সর 21, 22, 23 নম্বর প্ল্যাটফর্ম তিনটি সম্পূর্ণ বন্ধ করে রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে (Three platforms of the new complex of Howrah station will be closed) । 29 তারিখ রাত 12 টা থেকে 30 ডিসেম্বর দুপুর 2টা পর্যন্ত এই তিনটি প্ল্যাটফর্ম অন্য কোনও কাজে ব্যবহার করা হবে না (Three platforms will be closed will be Closed)। ওই তিনটি প্ল্যাটফর্মের জন্য নির্ধারিত ট্রেনগুলো অন্য প্ল্যাটফর্ম দিয়ে যাতায়াত করবে বলে জানান হয়েছে পূর্ব রেলের পক্ষ থেকে ।

প্রসঙ্গত, সূচি অনুসারে হাওড়া থেকে সকাল 5টা 50 মিনিটে ছেড়ে সকাল 10টা 45 মিনিটে মালদা টাউন পৌঁছবে বন্দে ভারত (Vande Bharat Express) । সেখান থেকে ট্রেনটি ছাড়বে সকাল 10টা 50 মিনিটে নিউ জলপাইগুড়ি পৌঁছবে দুপুর 1টা 50 মিনিটে । ফিরতি ট্রেন দুপুর 2টো 50 মিনিটে ছাড়বে নিউ জলপাইগুড়ি থেকে । মালদা টাউন পৌঁছবে বিকেল 5টা 55 মিনিটে । হাওড়া পৌঁছবে রাত 10টা 50 মিনিটে । অর্থাৎ কলকাতা থেকে শিলিগুড়ি পৌঁছতে এখন সময় লাগবে 8 ঘণ্টা । যা বর্তমানে সময় লাগে প্রায় 12 ঘণ্টা । বন্দে ভারত এক্সপ্রেসটি সম্পূর্ণ দেশীয় পদ্ধতিতে তৈরি একটি সেমি হাইস্পিড ট্রেন। এখন পর্যন্ত মোট 6টি বন্দে ভারত ট্রেন চলছে দেশে ।

দেশে বর্তমানে 6টি রুটে বন্দে ভারত এক্সপ্রেস চলছে । আগামী কয়েকমাসের মধ্যে আরও বেশ কয়েকটি ট্রেন চলতে শুরু করবে দেশে । ভারতীয় রেল বোর্ডের তরফে জানা যাচ্ছে সপ্তাহে ৬ দিন ছুটবে বন্দে ভারত এক্সপ্রেস। হাওড়া থেকে নিউ জলপাইগুড়ির মধ্যে দাঁড়াবে শুধুমাত্র বোলপুর ও মালদা টাউনে । পরবর্তীকালে এই ট্রেনের স্টেশন বৃদ্ধি করার কথাও পরিকল্পনার মধ্যে রয়েছে ।