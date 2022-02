আমতা, 26 ফেব্রুয়ারি : ফের উত্তপ্ত আমতার খাঁ পাড়া ৷ অর্থাৎ, ছাত্রনেতা আনিশ খানের পাড়া ৷ সিটের আধিকারিক এবং অন্যান্য পুলিশকর্মীদের ঘিরে বিক্ষোভ দেখাল আনিশের পরিবার এবং গ্রামবাসীরা (Villagers protest against SIT in Amta) ৷ তাঁদের অভিযোগ, কোনওরকম বৈধ কাগজপত্র না নিয়েই দ্বিতীয়বার ময়নাতদন্তের জন্য আনিশের দেহ কবর থেকে তুলে সেখানে গিয়েছিল সিট (SIT Trying to Exhume Anish Khan Body from Grave Without Valid Documents) ৷ সঙ্গে ছিলেন, আমতা 2 নম্বর ব্লক ডেভলপমেন্ট আধিকারিক মাসুদুর রহমান ৷ আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী, আনিশের দেহ সোমবার সকালে কবর থেকে তোলার কথা ৷ কিন্তু, সিট এবং পুলিশের ভোররাতে কবর থেকে দেহ তুলতে যাওয়া নিয়ে নতুন ষড়যন্ত্রের অভিযোগ তুলেছে আনিশের পরিবার ৷

গ্রামবাসীদের অভিযোগ, রাতের অন্ধকারে বিশাল পুলিশবাহিনী নিয়ে সিটের আধিকারিকরা গ্রামে ঢুকেছিলেন ৷ তাঁরা আনিশের দেহ দ্বিতীয়বার ময়নাতদন্তের জন্য কবর থেকে বের করতে সেখানে গিয়েছিলেন ৷ কিন্তু, সঙ্গে বিশাল পুলিশবাহিনী ছিল ৷ পুলিশ গোটা এলাকা ঘিরে ফেলেছিল ৷ হাওড়া গ্রামীণের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ইন্দ্রজিৎ সরকার, আমতা 2-এর বিডিও মাসুদুর রহমান এবং হাওড়া গ্রামীণের উচ্চপদস্থ পুলিশ আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন সেখানে ৷ তাঁদের কাছে দেহ কবর থেকে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় নথি দেখতে চান গ্রামবাসীরা ৷ কিন্তু, তদন্তকারীরা সেই নথি দেখাতে পারেননি ৷ এরপরই তাঁদের ঘিরে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন গ্রামবাসীরা ৷

ভোররাতে আনিশের দেহ তুলতে গ্রামে সিট, আধিকারকদের ঘিরে বিক্ষোভ গ্রামবাসীদের

গ্রামবাসীদের দাবি, কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ ছিল, সোমবার সকাল 10টার সময় কবর থেকে আনিশের দেহ তুলে দ্বিতীয়বার ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হবে ৷ তা হলে পুলিশ এবং সিট আদালতের নির্দেশিকার কপি ছাড়া এবং রাতের অন্ধকারে লুকিয়ে কেন গ্রামে ঢুকল ? আর এর পিছনে পুলিশের কোনও অভিপ্রায় রয়েছে বলে সন্দেহ আনিশের পরিবার এবং প্রতিবেশীদের ৷ গ্রামবাসী এবং পরিবারের বিক্ষোভের মুখে পড়ে সকাল 6টার সময় সেখান থেকে ফিরে যায় সিট এবং অন্যান্য আধিকারিকরা ৷ কিন্তু, সোমবার সকালে আদালত দেহ তোলার নির্দেশ দেওয়া সত্ত্বেও, কেন সিট আজ ভোররাতে আনিশের দেহ কবর থেকে তুলতে গেল ? এনিয়ে কোনও কথা তদন্তকারীদের তরফে বলা হয়নি ৷