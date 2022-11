সাঁকরাইল, 1 নভেম্বর: গত বছর হাওড়ায় একটি প্রশাসনিক সভায় কাশফুল দিয়ে বালিশ তৈরির মাধ্যমে কর্মসংস্থানের ইচ্ছেপ্রকাশ করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায় (Mamata Banerjee) ৷ তাঁর সেই পরামর্শকে বাস্তবায়ন করতে এগিয়ে এল সাঁকরাইল ব্লক প্রশাসন ৷ সেইমতো হেমন্তের শুরুতেই সাঁকরাইলে বিভিন্ন জমি ও রাস্তার ধারে গজিয়ে ওঠা কাশফুল সংগ্রহ করছে ব্লক প্রশাসন (Initiative to Make Kash Product) ৷ আর এই কাজে সাঁকরাইল ব্লক প্রশাসন বিভিন্ন স্বনির্ভর গোষ্ঠীর (Self Help Groups) সাহায্য নিচ্ছে। এই স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির হাতেই সংগ্রহ করা কাশফুল তুলে দেওয়া হবে ৷

জানা গিয়েছে, ব্লক প্রশাসনের নেতৃত্বে এই স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যরা কাশফুল দিয়ে মাথার বালিশ, পাশ বালিশ, লেপ, কম্বল তৈরি করবে ৷ যদিও, এর আগে এই ধরণের কাজ করার অভিজ্ঞতা কোনও স্বনির্ভর গোষ্ঠীর নেই ৷ তবুও, এর সঠিক রূপায়ন করতে পারলে নতুন কর্মসংস্থান তৈরি হতে পারে ৷ সেই ভেবেই সাঁকরাইল ব্লক প্রশাসন স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলিকে সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছে ৷ ব্লক প্রশাসনের আশা কাশফুল থেকে বালিশ, কম্বল তৈরি করা গেলে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের রোজগার বৃদ্ধি হতে পারে ৷

এই বছর অনেক দেরিতে কাজ শুরু হলেও সাঁকরাইল ব্লক প্রশাসনের আধিকারিকরা চাইছেন, সামনের বছর ভাদ্র মাস থেকেই কাশফুল সংগ্রহ শুরু করা হবে ৷ পাশাপাশি, আশ্বিন মাসে পুজোর আগে কাশফুল থেকে তৈরি বালিশ, লেপ ও কম্বল বাজারে বিক্রি করতেও তাদের সুবিধা হবে ৷ যদিও, হেমন্তকালে কাশফুল ঝড়ে যাওয়ার সময় ৷ তাই দেরি হওয়ার কারণে, কাশফুল বেছে কাটতে হচ্ছে ৷ এর ফলে সময় লাগছে বলেই জানাচ্ছেন এই কাজে নিযুক্ত শ্রমিকরা ৷ আশ্বিন মাসের আগে কাশফুল কাটার কাজ শুরু হলে, এই সমস্যা হতো না বলেই জানাচ্ছেন তাঁরা ৷

সাঁকরাইলে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর কর্মীদের দিয়ে কাশফুলের পণ্য তৈরির উদ্যোগ ব্লক প্রশাসনের

সকাল 7টা থেকে দুপুর 2টো পর্যন্ত কাশফুল সংগ্রহের কাজ চলছে ৷ যত বেশি সম্ভব ভালো কাশফুল সংগ্রহ করা যায়, সেটাই লক্ষ্য সাঁকরাইল ব্লক প্রশাসনের ৷ এই বিষয়ে সাঁকরাইল ব্লকের মুখ্য আধিকারিক নাজিরউদ্দিন সরকার জানান, মূলত এই প্রকল্পে দু’টি বিষয় জড়িয়ে আছে ৷ বাঙালির আবেগ ও আত্মিক যোগ এই কাশফুলের সঙ্গে ৷ তাই এই কাশফুল কতটা সুচারুভাবে ব্যবহার করা যায় ৷ পাশাপাশি, এর মাধ্যমে উৎপাদিত পণ্য বাজারে চলতি অন্যান্য পণ্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় কতটা টিকে থাকতে পারে, সেটাও অন্যতম বিষয় এই প্রকল্পে ৷

আপাতত প্রতিদিন 25 কেজি কাশফুল সংগ্রহ করা হচ্ছে ৷ এই বিষয়ে যাঁরা বিশেষজ্ঞ, তাঁদের সঙ্গে কথা বলে কাশফুলকে কীভাবে প্রক্রিয়াকরণ করা সম্ভব, তাই নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করবেন ব্লক আধিকারিকরা ৷ ব্লকের স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের এই গোটা প্রক্রিয়া হাতে কলমে শেখানোর পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে ৷ দ্রুত সেই প্রশিক্ষণ চালু করা হবে বলে জানিয়েছেন, সাঁকরাইল ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক ৷ তিনি আরও জানান, এই বছর যদি তাঁরা সাফল্য পান, তাহলে নির্দিষ্ট পরিকল্পনা তৈরি করে সামনের বছরের জন্য প্রস্তুতি নেবে ব্লক প্রশাসন ৷