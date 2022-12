কলকাতা, 22 ডিসেম্বর: নতুন বছরে পশ্চিমবঙ্গের জন্য বিশেষ উপহার বন্দে ভারত ৷ 30 ডিসেম্বর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি হাওড়া থেকে নিউ জলপাইগুড়ি পর্যন্ত বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের উদ্বোধন করবেন (PM Narendra Modi to inaugurate Howrah to New Jalpaiguri Vande Bharat Express on 30 December) ৷ পূর্ব ভারতে পশ্চিমবঙ্গে এই প্রথম বন্দে ভারতের সূচনা ৷ ওইদিন হাওড়া স্টেশন থেকেই জোকা-তারাতলা থেকে জোকা-বিবিদিবাগ মেট্রো করিডোরের ভার্চুয়ান উদ্বোধন করবেন মোদি ৷ সূত্রে জানা গিয়েছে, হাওড়া-নিউ জলপাইগুড়ি বন্দে ভারত এক্সপ্রেস খুব ভোরে হাওড়া থেকে ছাড়বে এবং দুপুর নাগাদই এনজেপি স্টেশনে পৌঁছে যাবে ৷ ফের রাতের দিকে হাওড়ায় ফিরে আসবে ৷

এই খবর প্রকাশ্যে আসতেই প্রধানমন্ত্রীকে অভিনন্দন জানতে শুরু করেছেন বিজেপি নেতারা । দলের প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি তথা মেদিনীপুরের সাংসদ দিলীপ ঘোষ প্রধানমন্ত্রীকে অভিনন্দন জানিয়েছেন । তাঁর মতে এর ফলে শিলিগুড়িতে যাওয়া আগের থেকে অনেক বেশি সহজ হবে।

ইতিমধ্যে হাওড়া-এনজেপির মধ্যে শতাব্দী এক্সপ্রেস (Shatabdi Express between Howrah and NJP) চলাচল করছে ৷ এই ট্রেনটি দুপুরে হাওড়া থেকে রওনা দেয় এবং রাত 10টায় এজেপি স্টেশনে পৌঁছয় ৷ বন্দে ভারত এক্সপ্রেস চালু হলে তা উত্তরবঙ্গ পর্যটনের জন্য আরও বেশি সুবিধেনজনক হবে ৷ যাঁরা উত্তরের পাহাড় এবং ডুয়ার্সে, এমনকী সিকিমে যেতে চান, তাঁরা এই ট্রেন-সফরে কম সময়ে এনজেপি পৌঁছতে পারবেন ৷ বিশেষত যাঁরা গন্তব্যে পৌঁছনোর আগের রাতে শিলিগুড়িতে থাকতে চান না ৷

30 ডিসেম্বর, শুক্রবার 'নমামি গঙ্গে প্রজেক্ট'-এর (Namami Gange Project, NMCG) বৈঠক ডেকেছেন প্রধানমন্ত্রী ৷ সেখানে উপস্থিত থাকার কথা রয়েছে উত্তরাখণ্ড, উত্তরপ্রদেশ, বিহার এবং পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর ৷ বৈঠক হবে ভারতীয় নৌসেনার কলকাতা সদর দফতর হুগলি নদীর তীরবর্তী আইএনএস নেতাজি সুভাষে ৷ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ইতিমধ্যেই জানিয়েছেন, তিনি এই বৈঠকে থাকবেন ৷

গঙ্গা, ভাগীরথী ও হুগলি নদীতে হাজার হাজার কোটি টাকার নানাবিধ উন্নয়নমূলক কর্মসূচি নিয়ে আলোচনা হবে এদিন ৷ এর মধ্যে থাকবে নদীগর্ভ ও নদীর তীর পরিষ্কার, ড্রেজিং, জঙ্গল কেটে ফেলা এবং ঘাটগুলির সংস্কারের মতো বিষয়গুলি ৷ গঙ্গা-ভাগীরথী-হুগলি চ্যানেল (Ganges-Bhagirathi-Hooghly Channel) ভারতের গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় জলপথ (India's National Waterway-I) ৷ এই যাত্রাপথকে সুগম করতে উদ্যোগ নিচ্ছে সরকার ৷

সূত্রের খবর, আএনএস নেতাজি সুভাষে বৈঠক সেরে প্রধানমন্ত্রী হয়তো হাওড়ার দিকে হুগলি নদীর সংযোগস্থলে নৌসেনার 'ম্যান অফ ওয়াটার জেটি'তে যাবেন ৷ সেখানে ফাস্ট ইনস্পেক্টর ক্রাফ্টের সূচনা করবেন (PM is likely to board a Fast Interceptor Craft of the Indian Navy at the Man of War Jetty in Kolkata and cross River Hooghly to the Howrah side) ৷ সেখানে একটা জেটি থেকে তিনি সড়কপথে হাওড়া স্টেশনে পৌঁছবেন ৷ বন্দে ভারত এক্সপ্রেস চালু এবং জোকা-তারাতলা মেট্রো উদ্বোধন করবেন ৷ এর পাশাপাশি একটি জনসভায় বক্তৃতা দিতে পারেন নরেন্দ্র মোদি ৷ তবে এই সফরে তাঁর কোনও রাজনৈতিক কর্মসূচি থাকছে কি না তা এখনও স্পষ্ট নয় । তবে এর আগে বারবার দেখা গিয়েছে সরকারি কাজে রাজ্যে এলেও তাঁর সঙ্গে দেখা করেন বিজেপি নেতারা । বিমানবন্দরে তাঁকে স্বাগত জানাতেও উপস্থিত থাকেন বিজেপি নেতারা ।

