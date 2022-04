হাওড়া, 5 এপ্রিল : সারা শহর জুড়ে একের পর এক মেট্রো পরিষেবা চালু করছে রেল ৷ শিয়ালদহ থেকে খুব শীঘ্র মেট্রো রেল পরিষেবা চালু হবে বলে আগেই জানানো হয়েছিল ৷ এবার এক বছরের মধ্যে হাওড়া ময়দান থেকে শুরু হতে চলেছে মেট্রো রেল পরিষেবা (Metro From Howrah Maidan within one year) ।

মেট্রোর জিএমের সঙ্গে বৈঠক হয় হাওড়া প্রশাসনের । যানজটের শহর হাওড়া তাই মেট্রো চালু হলে নিত্যযাত্রীর সংখ্যা আরও বাড়বে বলে তারা আশা করছেন । সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়বে গাড়ির সংখ্যাও । সব ঠিকঠাক চললে সামনের এক বছরের মধ্যেই হাওড়া ময়দান থেকে শুরু হতে চলেছে মেট্রো রেল পরিষেবা ।

মঙ্গলবার এই বিষয়ে হাওড়া পৌর নিগমে একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় । বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন হাওড়া পৌর নিগমের কমিশনার, হাওড়া জেলা শাসক পুলিশ প্রশাসন, ডিসিপি ট্রাফিক এবং মেট্রো রেলের আধিকারিকরা । এদিনের সভা থেকে হাওড়ার শরৎ সদনের দুই পাশে পার্কিংয়ের ব্যবস্থা করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে । যাতে মেট্রো চালু হওয়ার পর আগত মানুষদের কোনও সমস্যায় পড়তে না হয় ।

বৈঠক প্রসঙ্গে হাওড়া পৌর নিগমের মুখ্য প্রশাসক জানান, "মেট্রো কর্তৃপক্ষ আজকের আলোচনাতে বসেছিল । তারা জানিয়েছে আগামী এক বছরের মধ্যে ময়দান থেকে মেট্রো পরিষেবা চালু করতে চায় তারা । মেট্রো চালু হলে ময়দান চত্বরে যাত্রীদের সংখ্যা অনেক বাড়বে । তাই ময়দান চত্বর এলাকাতে অনেকগুলো সমস্যাকে চিহ্নিত করে তার সমাধান করার পরিকল্পনা করা হয়েছে ।"

তিনি আরও বলেন, "আজকের আলোচনাতে পুলিশ ও প্রশাসনের উচ্চ পদস্থ আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন । মূলত তিনটি বিষয়ের উপর জোর দেওয়া হয়েছে । আজকের আলোচনাতে শ্রীমার্কেটের প্রতিনিধিরাও ছিলেন । শ্রীমার্কেটের ব্যবসায়ীদের কীভাবে পুনর্বাসন দেওয়া হবে তা নিয়েও আলোচনা করা হয়েছে । শ্রীমার্কেটের ব্যবসায়ীদের মহাত্মা গান্ধি রোডে সরিয়ে আনা হয়েছিল । এখন তারা আগের জায়গাতে ফেরত চলে গেলে ওই জায়গাগুলো খালি হবে । ওখানেই স্থায়ী পার্কিং তৈরির পরিকল্পনা প্রাথমিকভাবে নেওয়া হয়েছে ।"

পাশাপাশি হাওড়া ময়দান থেকে বঙ্গবাসী মোড় পর্যন্ত গাড়ি পার্কিংয়ের সমস্যাও উঠে এসেছে এই মিটিংয়ে । যাত্রীদের গাড়ি রাখার ব্যবস্থা তৈরি করার পরিকল্পনা করা হয়েছে । এছাড়াও শরৎ সদনের থেকে ডানদিকে এখন মেট্রোর অস্থায়ী পাঁচিল দেওয়া ঘেরা জায়গা আছে সেই স্থানে ও চার্চ রোডে ফাঁসিতলা মোড় পর্যন্ত স্থায়ী পার্কিং করার পরিকল্পনা করা হয়েছে । এছাড়াও মেট্রোর কাজ চালু হওয়ার পর পৌরনিগমের বিভিন্ন জলের লাইন, ড্রেনের লাইন সরানো হয়েছিল । এখন সেগুলোকে আবার আগের জায়গাতে ফিরিয়ে আনা হয়েছে । যদিও তিনি এই সমস্ত আলোচনা ও পরিকল্পনা প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে বলেই দাবি করেন ৷

উল্লেখ্য, কয়েক মাস পূবেই মেট্রো রেলের জিএম-সহ একটি বিশেষ টিম হাওড়া ময়দান স্টেশনের প্রস্তুতি খতিয়ে দেখেন । এরপরই তারা মেট্রো পরিষেবা শুরু করার জন্য সবুজ সংকেত দেন । তারপরে আজকের এই আলোচনা মেট্রো রেল পরিষেবা দ্রুত চালু হবে বলেই আশা করছে হাওড়াবাসী ।

আরও পড়ুন : Cyber Trap Sextortion : মিটিং চলাকালীন ভিডিও কলে নগ্ন মহিলার ছবি, সাইবার ফাঁদে সিপিএম নেতা