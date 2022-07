হাওড়া, 30 জুলাই: বিষমদ কাণ্ডে গ্রেফতার বেড়ে 6 । পাশাপাশি সাসপেন্ড করা হল মালিপাঁচঘড়া থানার তিন পুলিশ আধিকারিককে । শুক্রবার শিবপুর পুলিশ লাইনে ডেকে পাঠানো হয় ওই তিন পুলিশ অধিকারিককে । পুলিশ কমিশনারেট সূত্রের খবর, তাঁদের বিরুদ্ধে কর্তব্যে গাফিলতির অভিযোগ উঠেছে । হাওড়া সিটি পুলিশের বিভাগীয় তদন্তের মুখেও পড়তে হতে পারে (Malipanchghora Police officials suspended over Howrah Hooch Death) ।

মালিপাঁচঘড়া থানা সূত্রে জানা গিয়েছে, এই মদ কাণ্ডে আরও পাঁচ জনকে গ্রেফতর করা হয়েছে । এ নিয়ে এখনও পর্যন্ত মোট 6 জনকে গ্রেফতার করা হল । যদিও তিন আধিকারিক সাসপেন্ড হওয়াকে কেন্দ্র করে গোটা ঘটনা নিয়ে মুখে কুলুপ এঁটেছেন হাওড়া সিটি পুলিশের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা । এলাকাতে অবৈধ মদের ঠেক চলার জন্য পুলিশের ভূমিকা নিয়েই প্রশ্ন তুলেছিলেন হাওড়া ঘুসুড়ির স্থানীয় বাসিন্দারা ।

বাসিন্দাদের অভিযোগ, পুলিশের নাকের ডগা দিয়ে কীভাবে দিনের পর দিন অবৈধ মদের ঠেক চলছে ? তিন পুলিশ অধিকারিককে সাসপেন্ডের পদক্ষেপের মাধ্যমে এলাকাবাসী ও বিরোধী দলগুলোর অভিযোগকেই সঠিক প্রমান করা হল, মনে করছে রাজনৈতিক মহল ।

উল্লেখ্য 20 জুলাই ঘুসুড়ির মালিপাঁচঘড়া থানা এলাকার গজানন্দ বস্তিতে বিষমদ খেয়ে মারা যান 10 জন । যদিও স্থানীয়দের দাবি, মৃতের সংখ্যা আরও বেশি । পাশাপাশি অনেকে অসুস্থও হয়ে পড়েছেন (Several Died After Consuming Hooch in Howrah) ৷ একই সঙ্গে, পুলিশ-প্রশাসনকে না জানিয়েই কয়েকজনের দেহ সৎকার করে দেওয়া হয়েছে বলেও অভিযোগ ৷