আমতা, 11 মে : বিজেপি ও সিপিএম লাশ ধরে ভোট পাওয়ার প্রতিযোগিতা করছে, মন্তব্য ফিরহাদ হাকিমের ৷ আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রনেতা আনিস খানের হত্যার প্রকৃত খুনিদের ধরা হয়নি ৷ 18 ফেব্রুয়ারির পর প্রায় আড়াই মাস কেটে গেলেও অধরা অভিযুক্তরা ৷ মঙ্গলবার এর প্রতিবাদে বাম যুব সংগঠন ডিওয়াইএফআই সিবিআই তদন্তের দাবিতে আনিসের বাড়ির সামনে থেকে সাইকেল মিছিল করল (Firhad Hakim take a dig at CPIM and BJP over Anish Khan death) ।

এদিন মিছিল উদ্বোধন করতে এসে ডিওয়াইএফআই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সম্পাদক মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায় বলেন, "আনিস খানকে খুন করে প্রথম দিন থেকে দোষীদের আড়াল করতে চাইছে রাজ্যসরকার । ঘটনাক্রমে দেখা যাচ্ছে, ওসির ফোন করা, তার আগে সালেম খানকে নিচে বন্দুক দেখিয়ে উপর থেকে ছেলেকে ফেলে দেওয়া ।" মুখ্যমন্ত্রী 15 দিনে দোষীদের সাজা দেওয়ার কথা ঘোষণা করলেও আড়াই মাস হয়ে গিয়েছে । এ কথা মনে করিয়ে যুবনেত্রীর প্রশ্ন, পুলিশ এল আর তারপর আনিস আত্মহত্যা করল ? তৃণমূল সরকার গোটা সরকারি ব্যবস্থাকে ব্যবহার করছে । সরকার গুন্ডা, দুষ্কৃতীদের পাশে থাকার বার্তা দিচ্ছে ।

আনিসের বাবা সালেম খান ছেলে আনিসের সঙ্গে তৃণমূলে যোগ উড়িয়ে দেন ৷ তিনি বলেন, "ছেলে কলেজ থেকে ছাত্র রাজনীতি করত । বামপন্থী রাজনীতির সঙ্গে ছিল ।" এদিকে বিজেপি যুব নেতা অর্জুন চৌরাসিয়া হত্যা তদন্তে রাজ্যের উপরেই আস্থা রেখেছে আদালত । তবে এই মৃত্যু নিয়ে বিজেপি নেতৃত্ব শাসকদলের দিকেই আঙুল তুলেছে ।

আনিস খানের বাবা সালেম খানের সঙ্গে ডিওয়াইএফআই নেত্রী মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়, সিবিআই তদন্তের দাবি বাম যুব সংগঠনের

আনিস ও অর্জুন, দুই হত্যার ঘটনা প্রসঙ্গে রাজ্যের মন্ত্রী ববি হাকিম বলেন, "ডিওয়াইএফআই আর বিজেপির মধ্যে প্রতিযোগিতা চলছে । আনিসের বাড়িতে বিজেপি যেতে পারেনি, তাই ডিওয়াইএফআইকে পাঠিয়েছে । আবার যেখানে ওরা যেতে পারে না শেখাবে বিজেপিকে পাঠাচ্ছে ।" তিনি এর মধ্যে ভোট পাওয়ার স্বার্থ রয়েছে বলে দাবি করেছেন ৷ তৃণমূল মন্ত্রী বলেন, "দুই দলের মধ্যে লাশ ধরে ভোট ধরার প্রতিযোগিতা চলছে । এ ভোট ধরা যায় না ।" তিনি জানান, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো হৃদয়ে রাজ করতে হয়, তবেই ভোট পাওয়া যায় ।

তিনি আরও বলেন, "যাঁরা মৃত্যুর সঙ্গে খেলা করেন, যাঁরা লাশ নিয়ে রাজনীতি করেন, যাঁরা বলেন 'ওরে মরা ধর রাজনীতিতে টিআরপি বাড়বে', তাঁদের ভাবনাচিন্তা এভাবেই থাকে ।" দাপুটে তৃণমূল নেতার দাবি, যখন কোনো মায়ের কোল খালি হয়, তখন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হৃদয় কাঁদে । গেরুয়া শিবিরকে কটাক্ষ করে ববি হাকিম বলেন, "যাঁদের হাত গুজরাত থেকে ইউপি, দিল্লি আজও রক্তে রাঙা, তারা মরা ধরার রাজনীতি করেন ।"

