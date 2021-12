লিলুয়া, 18 ডিসেম্বর : সম্প্রতি বীরভূমের বাসিন্দা ভুবন বাদ্যকারের গাওয়া কাঁচা বাদাম ভাইরাল হয়েছে নেট দুনিয়ায় । সোশ্যাল মিডিয়ায় ঘুরে ফিরে বারবার চোখে পড়ছে এই গান । আট থেকে আশি মজেছেন সকলেই ৷ তবে এই গান যে কারওর উপরে প্রাণঘাতী হামলার কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে, তা বোধহয় স্বপ্নেও ভাবতে পারেননি ভুবন বাদ্যকার। শনিবার ঠিক এমনটাই ঘটল লিলুয়া থানার চকপাড়া এলাকায় (Fight becomes almost life taking for the kancha badam song )।

শনিবার দুপুরে সন্দীপ কুমার নামের এক যুবক তাঁর বন্ধুর সঙ্গে রাস্তার ধারে বসে কাঁচা বাদাম গানটি গাইছিলেন । সেই সময় পাশ দিয়ে সাইকেল নিয়ে যাচ্ছিলেন অতনু ঘোষ ওরফে জিতু নামক আরেকজন যুবক । তখনই কাঁচা বাদাম গানটি নিয়ে তাঁদের মধ্যে শুরু হয় বচসা এবং তা পরিণত হয় হাতাহাতিতে । আচমকাই ভাঙা কাঁচের বোতল নিয়ে সন্দীপকে মারতে যান জিতু । আতঙ্কে সন্দীপ ও তাঁর বন্ধু সেখান থেকে পালিয়ে চকপাড়া বাজারে তাঁদের দোকানে গিয়ে ওঠে ৷ কিন্তু সেখানেও কাপড় কাটার কাঁচি দিয়ে সন্দীপের ওপর ফের হামলা চালায় জিতু ।

আরও পড়ুন : ভাইরাল বাদাম কাকুকে কিবোর্ড উপহার আসানসোলের সৌভিক-শ্রেয়াদের

চিৎকার চেঁচামেচি শুনে সঙ্গে সঙ্গে আশেপাশ থেকে ছুটে আসেন স্থানীয়রা । রক্তাক্ত অবস্থায় তড়িঘড়ি সন্দীপকে স্থানীয় প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্রে নিয়ে যান তাঁরা । এরপরই খবর দেওয়া হয় লিলুয়া থানায় । খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় লিলুয়া থানার পুলিশ । গ্রেফতার করা হয় জিতুকে । অবিলম্বে এই এলাকায় পুলিশি নজরদারি বাড়ানোর দাবি জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা । গোটা ঘটনা খতিয়ে দেখছে লিলুয়া থানার পুলিশ ।