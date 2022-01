কলকাতা 4 জানুয়ারি : হাওড়ার সালকিয়ার হোম থেকে শিশুপাচার ও হোমের ভিতরে শিশুদের উপর যৌন নির্যাতনের অভিযোগে রাজ্য প্রশাসন এখনও পর্যন্ত কী কী ব্যবস্থা নিয়েছে ? আজ মামলার শুনানিতে রাজ্য সরকারের কাছে জানতে চাইল প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ ৷ 28 ফেব্রুয়ারির মধ্যে লিখিতভাবে এ নিয়ে জবাব চেয়েছেন প্রধান বিচারপতি ৷ প্রসঙ্গত, 2021’র 19 নভেম্বর সালকিয়ার করুণাময় হোমের আবাসিক শিশুদের উপর যৌন নির্যাতন এবং পাচারের অভিযোগ ওঠে (Sexual Assault With Childrens in Howrah Home) ৷ যে মামালায় হাওড়া পৌরনিগমের প্রাক্তন ডেপুটি মেয়র মীনতি অধিকারীর পুত্রবধূ গীতশ্রী অধিকারী সহ 9 জনকে পুলিশ গ্রেফতার করে (Child trafficking in Howrah Home) ৷

ওই হোমে যে শিশুদের উপর যৌন নির্যাতন হত, তা প্রথম সামনে আসে এক দত্তক নেওয়ার শিশুর মাধ্যমে ৷ সে তার বাবা-মা’কে বিষয়টি জানায় ৷ যার পর সালকিয়া মহিলা থানায় অভিযোগ জানান ওই দম্পতি ৷ পরবর্তী পর্যায়ে তদন্তে নেমে একাধিক বেনিয়ম সামনে আসে পুলিশের ৷ দেখা যায় করুণাময় হোমে থাকা শিশুদের সংখ্যা এবং হোমের রেজিস্ট্রারে উল্লেখ করা শিশুর সংখ্যায় বিস্তর গোলমাল ৷ দেখা যায় সরকারি হিসেবের থেকে অনেক বেশি শিশু ওই হোমে রয়েছে ৷ হোমের মালিক গীতশ্রী অধিকারীকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলে, পুলিশের কাছে নিজের অপরাধ স্বীকার করেন তিনি ৷

পুলিশের অনুমান, প্রশাসনের তরফে যে শিশুদের হোমে পাঠানো হত ৷ তার বাইরেও অনেক শিশুকে সেখানে নিয়ে গিয়ে লক্ষ লক্ষ টাকায় বিক্রি করা হত ৷ মামলাকারীর আইনজীবী রমাপ্রসাদ সরকারের অভিযোগ, সম্প্রতি রাজস্থানের ডেউচা গ্রামে প্রায় কুড়ি জনকে পাচার করা হয়েছে ৷ তার মধ্যে 10 জনকে ইতিমধ্যেই উদ্ধার করতে পেরেছে পুলিশ ৷ মামলাকারীর আরও অভিযোগ, মীনতি অধিকারী যেহেতু হাওড়া পৌরনিগমের প্রাক্তন ডেপুটি মেয়র ছিলেন ৷ তাই ভুয়ো জন্ম শংসাপত্র তৈরি করে কোটি কোটি টাকার জালিয়াতি করা হয়েছে ৷ জনকল্যাণের নামে আসলে ওই হোমে সমস্ত রকমের বেআইনি কাজ করা হত বলে আদালতে অভিযোগ করেন আইনজীবী ৷

আজ মামলার শুনানিতে অ্যাডভোকেট জেনারেল সৌমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বলেন, ‘‘এই ঘটনায় ইতিমধ্যেই পকসো আইনে এবং শিশুকল্যাণ আইনে মামলা দায়ের হয়েছে ৷ পাশাপাশি যে বাচ্চাটির অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে এই ঘটনা সামনে এসেছে ৷ তার মা ও বাচ্চাটির বয়ান ইতিমধ্যেই পুলিশ রেকর্ড করেছে ৷’’ পাশাপাশি এই ব্যাপারে প্রশাসন যা পদক্ষেপ নিয়েছে, তা হলফনামা দিয়ে জানানোর ইচ্ছাও প্রকাশ করেন অ্যাডভোকেট জেনারেল ৷ এর পরেই আগামী 28 ফেব্রুয়ারির মধ্যে সব তথ্য আদালতে পেশ করার নির্দেশ দেন প্রধান বিচারপতি (Calcutta High Court Seeks Report on Howrah Child Trafficking) ৷