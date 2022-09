হাওড়া, 15 সেপ্টেম্বর: নবান্ন অভিযানের দিন জনতা-পুলিশ সংঘর্ষে আহত হন কলকাতা পুলিশের এসিপি দেবজিৎ চট্টোপাধ্যায় ৷ বুধবার তাঁকে এসএসকেএমের উডবার্ন ওয়ার্ডে দেখতে আসেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ সেখান থেকে বেরিয়ে তিনি বলেন, "কাল পুলিশ অত্যন্ত ধৈর্যের কাজ করেছে (Abhishek Talks Tough) ৷ আমি যদি পুলিশের জায়গায় থাকতাম, তাহলে আমি এখানে (কপালে) শ্যুট করতাম" ৷ এই গেরুয়া শিবিরের নবান্ন অভিযানের পর তৃণমূল সাংসদের এই মন্তব্য ঘিরে আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে রাজ্য রাজনীতি ৷ বৃহস্পতিবার এ নিয়ে সাংসদকে কটাক্ষ করলেন বিজেপি নেত্রী অগ্নিমিত্রা পল (BJP MLA Agnimitra Paul asks over right of Abhishek Banerjee in TMC Government) ৷

নবান্ন অভিযানের দিনে গ্রেফতার হওয়া কর্মীদের আইনি পদ্ধতির তদারকি করতে এবং বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি হওয়া কর্মী-সমর্থকদের আজ দেখতে আসেন বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পল ৷ তাঁর সঙ্গে ছিলেন রাজ্য বিজেপি সভাপতি সুকান্ত মজুমদার ও অন্য নেতা-কর্মীরা ৷ হাসপাতালে আহতদের দেখতে যাওয়ার ছবি পোস্ট করে তিনি লেখেন, "মাননীয় সভাপতি ডঃ সুকান্ত মজুমদারের সঙ্গে আমরা কর্মীরা আহত কর্মীদের দেখতে এসেছি ৷ নবান্ন অভিযানের দিন পুলিশ তাঁদের মারধর করে ৷ তাঁরা এখন শহরের বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি ৷ এত অত্যাচারের পরেও মুখ্যমন্ত্রী এবং সুপার সিএম মনে করছে, পুলিশের গুলি চালিয়ে উত্তর দেওয়া উচিত ছিল ৷"

অগ্নিমিত্রা বলেন, "অত্যন্ত ন্যক্কারজনক কথা ৷ অভিষেক বন্দোপাধ্যায় কে ? আমাদের সরকারের কোন পদে রয়েছেন তিনি ?" তিনি আরও বলেন, "আমি ওনাকে (অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে) প্রশ্ন করছি ৷ তিনি কি সুপার সিএম ? সুপার পুলিশ মন্ত্রী ?"

তৃণমূল সাংসদের 'কপালে গুলি চালানো'কে সিনেমার সংলাপের সঙ্গে তুলনা করেন বিজেপি নেত্রী ৷ তাঁর প্রশ্ন, "কে তাঁকে (অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে) 'কপালের মাঝখানে গুলি করতাম' এই অধিকার দিয়েছে ?" এ প্রসঙ্গে কয়লাপাচার, গরুপাচারের প্রসঙ্গ টেনে বিধায়ক বলেন, "আমারও ইচ্ছা করে যারা গরু পাচার, কয়লা পাচার, সোনা পাচার করে- তাদের ভরা বাজারের মধ্যিখানে দাঁড় করিয়ে জনতাকে উসকে দিই যে, তারা যেন পাচারকারীদের লক্ষ্য করে পাথর ছোড়ে ৷" তবে তাঁরা (বিজেপি) আইন-শৃঙ্খলা নিজের হাতে তুলে নেন না ৷ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি তাঁদের এটা শেখাননি, জানান অগ্নিমিত্রা ৷

তিনি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে তাঁর সীমার মধ্যে থাকার হুঁশিয়ারি দেন ৷ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে 'পিসিমা' বলে উল্লেখ করেন অগ্নিমিত্রা ৷ তিনি মনে করিয়ে দেন, "মাননীয়া প্রধানমন্ত্রীকে পেটে দড়ি বেঁধে নিয়ে আসবে ৷ এখন বাংলার মানুষ দেখতে চায় কার পেটে দড়ি পড়বে আর ক'দিনের মধ্যে ৷"

মহুয়া মৈত্রকেও এক হাত নেন বিজেপি নেত্রী ৷ তৃণমূলের লোকসভা সাংসদের সমালোচনা করে তিনি বলেন, "তাঁকে তো কোনও দিন রাস্তায় নেমে মানুষের জন্য আন্দোলন করতে দেখলাম না ৷"

তবে বৃহস্পতিবার তিনি খোলাখুলি চ্যালেঞ্জ জানান ঘাসফুল শিবিরকে ৷ বিজেপি বিধায়ক প্রকাশ্যে বলেন, "বুলডোজার চালাবেন ভারতীয় জনতা পার্টির উপরে ? হাওয়ায় ডায়লগ আপনারা অনেক বার শুনিয়েছেন ৷ এবার করে দেখান ৷ আমি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ও মহুয়া মৈত্রকে চ্যালেঞ্জ করছি , একজন কার্যকর্তাকে গুলি করে দেখান ৷"