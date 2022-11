হুগলি, 7 নভেম্বর: দীর্ঘায়ু ও সুস্থতা কামনায় প্রতিবেশীদের নিয়ে পুরীর মন্দিরে পুজো দিতে রওনা হয়েছিলেন হুগলির বাসিন্দা শঙ্কর রাও (Three people Died in an Accident) ৷ কিন্তু মন্দিরে পৌঁছনোর আগেই পথ দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন তাঁদের মধ্যে 3 পুণ্যার্থী ৷ আহত অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন দুই শিশু-সহ 5 ৷ সকলেই হুগলির ব্যাণ্ডেলের বাসিন্দা ৷ মৃতরা হলেন শঙ্কর রাও (50), পার্বতী দাস (48) এবং গাড়ি চালক ইব্রাহিম গাজি (27)।

জানা গিয়েছে, রবিবার রাতে ব্যাণ্ডেলের এই পরিবারটি রওনা দেয় পুরীর উদ্দেশে। পুরীতে পৌঁছনোর আগেই সোমবার ভোরে ওড়িশায় দুর্ঘটনার কবলে পরে পুণ্যার্থী স্করপিও গাড়িটি। একটি তেলের ট্যাঙ্কারের সঙ্গে সংঘর্ষে সম্পূর্ণ দুমড়ে-মুচড়ে হয়ে যায় গাড়িটি। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় চালক-সহ 3 জনের ৷ বাকিদের আহত অবস্থায় উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য পাঠায় পুলিশ। চালকের বাড়ি চুঁচুড়ার সোনাটুলি এলাকায়।

দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়ি

দুর্ঘটনায় মৃত শঙ্কর রাও-এর মেয়ে প্রভা রাও বলেন, "পুরীর মন্দিরে পুজো দেওয়ার মানসিক ছিল বাবার। পরিবার এবং পরিচিত কয়েকজনকে নিয়ে গতকাল রাতে গাড়ি করে বেরিয়েছিল। নিজেদের গাড়িতেই গিয়েছিল। সোমবার সকাল ছ'টার সময় ওড়িশা থেকে খবর পাই দুর্ঘটনা হয়েছে।" দুর্ঘটনার খবর পৌঁছতেই শোকের ছায়া নেমে আসে এলাকায়। পুলিশ সূত্রে খবর, দু’টি গাড়ি দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ঘাতক তেলের ট্যাঙ্কারটিকে পুলিশ আটক করেছে । গোটা ঘটনা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।