চুঁচুড়া, 24 জানুয়ারি : টিকা নিয়ে অসুস্থ হয়ে মৃত্যু একাদশ শ্রেণির ৷ পরিবারের এমন দাবি ঘিরে চাঞ্চল্য চুঁচুড়ায় ৷ মৃতার পরিবারের অভিযোগ, চুঁচুড়া শিক্ষা মন্দির স্কুলের ছাত্রী অনুষ্কা দে (18) গত 9 জানুয়ারি স্কুল থেকে কোভিডের টিকা নেয় ৷ কিন্তু টিকা নেওয়ার পরেই অসুস্থ হয়ে পড়ে সে। জ্বর আসায় চিকিৎসকের পরামর্শ মেনে ওষুধ খায়। কিন্তু উপশম হয়নি ৷ শরীর দুর্বল হয়ে মাথা ব্যাথা শুরু হলে রবিবার সন্ধেয় অঙ্কিতাকে চুঁচুড়া ইমামবাড়া হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সোমবার ভোরে মৃত্যু হয় (Student died due to illness after receiving COVID vaccine)।

পরিবারের দাবি করোনা টিকাই নেওয়ার কারণেই মৃত্যু হয়েছে মেয়ের। টিকার ঘোর বিরোধী ছাত্রীর বাবা সুব্রত দে বলেন, "আমাদের পরিবারের কেউই টিকা নেয়নি। মেয়ের মৃত্যু হয়েছে টিকা নেওয়ার কারণেই।" তাঁর দাবি, মেয়ের অন্য কোন শারীরিক অসুস্থতা ছিল না। টিকা নিতেই অসুস্থ হয়ে পড়ে সে। 9 জানুয়ারি ভ্যাকসিন নেওয়ার পর থেকেই জ্বর ও দুর্বলতা দেখা দেয়। মেয়ের মৃত্যুর জন্য কাকে অভিযোগ জানাবেন বুঝে উঠতে পারছেন না সুব্রতবাবু। তাঁর আরও দাবি, ভ্যাকসিন নিয়ে নেতিবাচক নানা কথা শুনেছেন বলেই ভ্যাকসিন নেননি তিনি।

এব্যাপারে হুগলি জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক রমা ভুইয়াঁ মৃতার পরিবারের দাবি খারিজ করেছে (The chief medical officer rejects the claim of deceased's family) ৷ জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক বলেন, "ওইদিন স্কুলে অন্য যারা টিকা নিয়েছিল তারা সকলেই সুস্থ আছে। রক্তে অন্য কোনও সংক্রমণের কারণেই মৃত্যু হয়েছে ওই ছাত্রীর। টিকা নিয়ে মৃত্যুর ঘটনাটি ঠিক নয়।" ভ্যাকসিনে ভীতি থাকায় ছাত্রীর বাবা-মা এবং দাদা কেউই টিকা নেননি। মেয়ের মৃত্যুর কারণ হিসেবে সেই টিকা গ্রহণকে দায়ী করা হলেও স্বাস্থ্য দফতরে কোনও অভিযোগ এখনও জানায়নি মৃতা অনুষ্কার পরিবার।