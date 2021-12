সিঙ্গুর, 3 ডিসেম্বর : সিঙ্গুরে একই পরিবারের চারজন খুনে মূল অভিযুক্ত এখনও অধরা । বৃহস্পতিবার ভোরে বাড়িতে ঢুকে ধারলো অস্ত্র দিয়ে খুন করা হয় একই পরিবারের চার সদস্যকে (Four persons of a family allegedly murdered in Singur) ৷ ঘটনায় মৃতের পরিবারের আত্মীয় জড়িত বলে অভিযোগ ৷

সিঙ্গুরের নান্দায় দীনেশ প্যাটেলের নিজস্ব কাঠ চেরাইয়ের একটি করাত কল আছে । তার পাশের একটি জমিতে বাড়িও করেছেন তিনি । অভিযোগ, দীনেশের মামাতো ভাই যোগেশ প্যাটেল বৃহস্পতিবার ভোরে বাড়িতে ঢুকে দীনেশ প‍্যাটেল, তাঁর বাবা মাভজি প্যাটেল, স্ত্রী অনসূয়া প‍্যাটেল, ছেলে ভাবিক প্যাটেলকে খুন করে । বাড়িতে দীনেশ ও তাঁর স্ত্রী অনসূয়ার মৃত্যু হয় ৷ বাকিদের কলকাতার হাসপাতালে নিয়ে এলে সেখানে মাভজি প্যাটেল ও তাঁর নাতি ভাবিক মারা যান ।

যোগেশ সিঙ্গুরের পুরুষোত্তমপুরে একটি আবাসনে পরিবার নিয়ে ভাড়া থাকে । সিঙ্গুরের নান্দায় দীনেশের পরিবারের সঙ্গে ব্যবসা ও পারিবারিক সম্পত্তি নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে বিবাদ চলছিল । এই খুনের পিছনে সম্পত্তি সংক্রান্ত বিষয় ও ব্যবসার অংশীদারিত্ব নিয়ে অশান্তি থাকতে পারে বলে ধারণা স্থানীয়দের এবং পুলিশেরও । কিন্তু খুনের উদ্দেশ্য কী, সে বিষয়ে নিশ্চিত করে কিছু বলতে পারেনি হুগলির গ্রামীণ পুলিশ ৷

সিঙ্গুরে চারজন খুনের ঘটনায় মূল অভিযুক্তকে ধরা যায়নি, তবে তদন্ত চলছে, জানাল পুলিশ

পুলিশ একটি সিসিটিভি ফুটেজ পেয়েছে । পাশাপাশি যোগেশের স্ত্রীকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করেছে । সিঙ্গুর থানার পুলিশ খুনে জড়িত থাকার অভিযোগে মূল অভিযুক্ত যোগেশের ভাই দীপক প্যাটেলকে গ্রেফতার করেছে (Police arrests Dipak Patel on murder in Singur) । খুনে ব্যবহৃত ধারালো অস্ত্র এবং মূল অভিযুক্ত এখনও অধরা । নান্দার বাড়িতে পুলিশ কুকুর দিয়ে তল্লাশি চালানো হচ্ছে (Police Dog Squad at the site of murder in Singur) ।

হুগলির গ্রামীণ পুলিশ সুপার অমনদীপ বলেন, "এখনও পর্যন্ত মূল অভিযুক্ত পলাতক । কোনও অস্ত্র উদ্ধার হয়নি । ফুটেজের সূত্র ধরেই খোঁজ ও জিজ্ঞাসাবাদ চলছে । শীঘ্রই ধরা পড়বে ।"