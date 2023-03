শিক্ষক জিতেন্দ্র নাথ জানা দেখালেন কী ভাবে বাতাবি লেবুর গুঁড়োয় মাটির জল ধারণ ক্ষমতা বাড়ে

পোলবা (হুগলি), 22 মার্চ: মাটির তলায় ভূগর্ভস্থ জল শেষ হয়ে আসছে ৷ আজ বিশ্ব জল দিবসে জল সংরক্ষণের চেষ্টা করছে সরকার থেকে সাধারণ মানুষ ৷ ভূগর্ভস্থ জলের একটা বড় অংশ চাষের কাজে লাগে। বিশেষত ধান চাষে ৷ পাইপলাইনের মাধ্যমে জলের সংকোচনের মতো নানা প্রক্রিয়া ব্যবহার করছে চাষিরা ৷ কৃষি দফতর জানিয়েছে, জৈব সার ব্যবহার করেও জলের খরচ কমানো যেতে পারে ৷ কৃষি-নির্ভর ভারতে প্রায় 85 শতাংশ জলের ব্যবহার হয় শুধুমাত্র কৃষিকাজে ৷ এই পরিস্থিতিতে জলের ব্যবহার কমাতে অভিনব উপায়ের সন্ধান দিয়েছেন পোলবার শিক্ষক জিতেন্দ্র নাথ জানা ৷ তিনি দ্বারবাসিনী উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক ৷ 2019 সালে ইন্টারন্যাশনাল সায়েন্স ফেস্টিভ্যালে পুরস্কৃত হয়েছেন তিনি (The water retention capacity of the land increases with lemon peel, claims teacher from Polba on World Water Day 2023) ৷

শিক্ষক জিতেন্দ্র নাথ জানার ভাবনা

শিক্ষকের দাবি, বাতাবি লেবুর খোসার গুঁড়ো মাটির সঙ্গে মিশিয়ে চাষ করলে মাটির জল ধারণ ক্ষমতা 70 থেকে 80 শতাংশ বেড়ে যায় ৷ এতে চাষের জল খরচ কমে ৷ বিজ্ঞান প্রদর্শনীতে তিনি ধান চাষের মাধ্যমে এই তথ্য প্রমান করেছেন ৷ 5 বছর আগেই চাষে জল সংরক্ষণের জন্য কাজ শুরু করেন তিনি ৷ মাটির জল ধারণ ক্ষমতা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছিলেন জিতেন্দ্র নাথ জানা ৷ তাতে তিনি দেখেন, বিভিন্ন লেবুর খোসা বিশেষত বাতাবি লেবুর খোসার গুঁড়ো মাটিতে ব্যবহার করলে মাটির জল ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় ৷

এরপরে তিনি প্রথমে একটি টবের মধ্যে, পরে ধান চাষে বাতাবি লেবুর খোসার গুঁড়ো ব্যবহার করে সফল হয়েছেন বলে দাবি করেছেন ৷ তবে এখনও এই গবেষণা প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে ৷ পুরোপুরি কার্যকর করা যায়নি ৷ শিক্ষক মনে করেন, এই ন্যাচারাল সুপার অ্যাবজর্মেন্ট পেটেন্ট পেলে চাষে দিকে নতুন দিগন্ত খুলে যাবে ৷ তবে এর ব্যবসায়িক দিকটি নিয়ে চিন্তাভাবনা প্রয়োজন ৷ কেন্দ্র সরকারের বিভিন্ন বিভাগের সঙ্গে যোগাযোগ করে একে বাস্তবায়িত করতে হবে জানিয়েছেন জিতেন্দ্র জানা । এই প্রক্রিয়া সফল হলে মাটির ভূগর্ভস্থ জলের ব্যবহার 30 থেকে 40 শতাংশ পর্যন্ত কমানো সম্ভব ৷

আজ বিশ্ব জল দিবসে রানাঘাটের ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট রিসার্চ সেন্টারের জয়েন্ট ডিরেক্টর সুশান্ত মুখোপাধ্যায় বলেন, "তাঁর প্রক্রিয়া প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে ৷ তিনি যে অ্যাবজর্মেন্টের কথা বলছেন, মাটিতে ব্যবহারের ক্ষেত্রে এর পরিমাণ খুবই কম বলে মনে হচ্ছে ৷ এর সঠিক গবেষণা হওয়া প্রয়োজন ৷ আর ব্যবসায়িক-আর্থিক দিকটি পর্যালোচনা করে সেই রিপোর্ট সরকারকে দিতে হয় ৷ তাহলেই তাঁর দাবি বাস্তবায়িত করা সম্ভব ৷"

তাঁর গবেষণা নিয়ে শিক্ষক জিতেন্দ্র জানা বলেন, "বাতাবি লেবুর খোসা থেকে পাউডার তৈরি করে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিলে জল ধারণ ক্ষমতাটা অনেকটা বেড়ে যায় ৷ ভূগর্ভস্থ জলের ব্যবহার কমাতে এক কাঠা জমিতে ধান চাষের জন্য 15 টি বাতাবি লেবুর খোসার গুঁড়ো প্রয়োজন ৷ তা থেকে 360 গাম ন্যাচারাল সুপার অ্যাবজর্মেন্ট পাউডার পেয়েছিলাম ৷ তা মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিলে 75 দিনের ধান চাষে 21 হাজার 600 লিটার জলের দরকার ৷ এই পাউডার দিয়ে চাষ করে 3 হাজার 600 লিটার জল লেগেছে ৷ সেই হিসেব ধরে এককাঠা জমিতে 18 হাজার লিটার জল বাঁচাতে পেরেছি ৷ বিঘা প্রতি চাষ করলে জলের ব্যবহার আরও কমানো সম্ভব ৷ চাষিরা এই পাউডার ব্যবহার করলে 30 থেকে 40 শতাংশ কম জলে চাষ করতে পারবেন ৷ 2019 সালে নবভারত নির্মাণে কেন্দ্র সরকারের সায়েন্স ফেস্টিভ্যালে এই প্রজেক্টটি করে প্রথম পুরস্কার পেয়েছি ৷ প্রাথমিক স্তরের এই গবেষণার সঙ্গে কৃষি দফতর ও ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট দফতর যুক্ত হলে ব্যবসায়িক দিক দিয়ে কাজ করা সম্ভব ৷ যাঁরা ছাদে বাগান করে চাষ করেন, তাঁদের জন্য এই পাউডার কার্যকরী হবে ৷"

