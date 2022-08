ব্যান্ডেল, 20 অগস্ট: ব্যান্ডেল স্টেশন থেকে দিল্লি রোডের মাঝে সরস্বতী নদীর উপর রয়েছে হলুদ পুলের ব্রিজ(bridge over Saraswati river in Bandel)। ভগ্নপ্রায় এই পুরনো ব্রিজের পাশেই দু'বছর আগে নতুন ব্রিজ তৈরির কাজ শুরু হয় ৷ মেন ব্রিজের কাজ অনেকাংশে শেষ হলেও কিছুটা এখনও অসম্পূর্ণ হয়ে পড়ে আছে । আর তাতেই দু'বছর ধরে ভোগান্তি পোহাচ্ছেন ব্যান্ডেল স্টেশন সংলগ্ন স্থানীয় বাসিন্দারা(People are suffering because the bridge over Saraswati river in Bandel is half finished)৷

ব্রিজের কাজ অসম্পূর্ণ থাকার কারণ হিসেবে জানা গিয়েছে, ব্রিজের সংযোগকারী রাস্তা তৈরি করতে অনেক মাটির প্রয়োজন । সেই মাটি জোগাড় করতে পারছে না নির্মাণকারী ঠিকাদারী সংস্থা । সেই কারণে কাজ সম্পূর্ণ হয়নি ।

ব্যান্ডেল মোড়ের জিটি রোড থেকে পোলবার রাজহাট দিল্লি রোড মোড় পর্যন্ত সংযোগকারী এই রাস্তায় ব্রিটিশ আমলে তৈরি হলুদ পুল ব্রিজের অবস্থা খারাপ হয়ে যায় । যার কারণে ভারী যান চলাচল আগে থেকেই বন্ধ করে দেওয়া হয় । ব্যান্ডেলের(Bandel News)মত গুরুত্বপূর্ণ রেল স্টেশনে যাওয়া কৃষকরা বাজারে ফসল নিয়ে যেতে সমস্যায় পড়েন । বর্তমানে প্রায় ছয় কোটি টাকা ব্যয়ে পুরনো ব্রিজের পাশেই 2020 সালের ফেব্রুয়ারি মাসে নতুন ব্রিজের কাজ শুরু হয় । কাজ শেষ হওয়ার কথা ছিল দু'বছরের মধ্যে । তবে করোনার কারণে 2020 সালের পর থেকে কাজ কিছু সময় বন্ধ থাকলেও এখনও তা শেষ হয়নি ৷ কবে তা শেষ হবে তাও বলতে পারছেন না কেউই ৷

ব্যান্ডেলে সরস্বতী নদীর উপর ব্রিজ তৈরির কাজ দু বছর ধরে অসমাপ্ত

আরও পড়ুন : বেহাল রাস্তার প্রতিবাদে মহিলাদের বিক্ষোভ



স্থানীয় দেবানন্দপুর গ্রাম পঞ্চায়েত তৃণমূল সদস্য পীযূষ ধরের কথায়, "ব্রিজ শেষ করতে কয়েকশো লরি মাটির প্রয়োজন ৷ সেই মাটি পাওয়া যাচ্ছে না । মাঝে কয়েক লরি মাটি ফেলা হলেও পরবর্তীতে মাটি কাটার অনুমতি না থাকায় প্রশাসন থেকে বন্ধ করে দেওয়া হয় । ফলে ব্রিজ নির্ধারিত সময়ে শেষ করা যায়নি । এর জেরেই প্রতিনিয়ত যাতায়াতের ক্ষেত্রে চরম ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে ব্যান্ডেল স্টেশন সংলগ্ন বাসিন্দাদের ৷ বেশ কয়েকবার দুর্ঘটনা ঘটলেও হুঁশ ফেরেনি প্রশাসনের ৷"



এই বিষয়ে হুগলি জেলা পরিষদের পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ সুবীর মুখোপাধ্যায় বলেন, "যে জায়গা থেকে মাটি নেওয়া হবে তার প্রয়োজনীয় ছাড়পত্রের জন্য ভূমি দফতরের অতিরিক্ত জেলাশাসক-সহ ভূৃমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিককে দরখাস্ত দেওয়া হয়েছে । বর্ষার পর প্রয়োজনীয় ছাড়পত্র পেলে কাজ শেষ হয়ে যাবে ।"

আরও পড়ুন : স্কুল বিল্ডিংয়ের একাংশ ভেঙে খানাকুলে জখম 3 পড়ুয়া