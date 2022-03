চন্দননগর, 7 মার্চ : অক্সিজেন সিলিন্ডার ছাড়াই এভারেস্ট অভিযানের প্রস্তুতি নিচ্ছেন চন্দননগরের পিয়ালী বসাক (Mountaineer Piyali Basak Prepares for Everest Mountaineering Without Oxygen Cylinder) ৷ এই মার্চের বিশ্বের সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ জয়ের জন্য যাত্রা শুরু করবেন তিনি ৷ গতবছর অক্টোবর মাসে অক্সিজেন সিলিন্ডার ছাড়া ধৌলাগিরি পর্বতশৃঙ্গ জয় করেন পিয়ালী (Piyali Basak Conquers Dhaulagiri Mountain Without Oxygen Cylinder) ৷ 2019 সালে এভারেস্ট অভিযান করেছিলেন ৷ কিন্তু, সেবার 8430 মিটার ওঠার পর শারীরিক সমস্যার কারণে বেস ক্যাম্পে ফিরে আসতে হয় পিয়ালীকে ৷

2019’র এভারেস্ট অভিযানে বিদেশি পর্বতারোহীদের বিনা অক্সিজেন সিলিন্ডারে উপরে উঠতে দেখেছিলেন পিয়ালী বসাক ৷ তাঁদের থেকেই অক্সিজেন সিলিন্ডার ছাড়া পর্বতারোহণ করার কৌশল জেনে ছিলেন ৷ আর পরীক্ষামূলকভাবে পৃথিবীর সপ্তম সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ ধৌলাগিরি জয় করেছিলেন অক্সিজেন সিলিন্ডারের সাহায্য ছাড়াই ৷ এবার এভারেস্ট জয়ের স্বপ্নপূরণ করতে প্রস্তুতি শুরু করছেন তিনি ৷

তবে, পিয়ালীর পর্বত জয়ের এই স্বপ্নপূরণের পথে বাধা অর্থ ৷ চন্দননগর কানাইলাল প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষিকা পিয়ালী চক্রবর্তী ৷ পরিবারে বাবা অসুস্থ ৷ আছেন মা ও বোন ৷ সমস্ত দায়িত্ব পালন করে তবে, নিজের স্বপ্নপূরণ করতে হয় তাঁকে ৷ তার উপর কোনও স্পনসর নেই ৷ আর না আছে সরকারি সাহায্য ৷ আগের পর্বতারোহণ করতে গিয়ে 35 লক্ষ টাকার লোন নিয়েছিলেন ৷ সেই টাকা শোধ করতে হচ্ছে ৷ তা সত্ত্বেও এগিয়ে চলেছেন পিয়ালী বসাক ৷

বছর 31’র পিয়ালী বসাকের জীবনে অনেক ওঠা পড়া রয়েছে ৷ তেনজিং নোরগের এভারেস্ট জয় তাঁকে অনুপ্রেরণা জোগায় ৷ মা-বাবার হাত ধরে ছোটবেলা থেকেই ট্রেকিং করতেন ৷ তখন থেকেই পাহাড়ে ওঠার নেশা পেয়ে বসে তাঁকে ৷ বড় হয়ে দার্জিলিংয়ে ট্রেকিংয়ের প্রশিক্ষণ নেন পিয়ালী ৷ 2000 সালে 1 অগস্ট অমরনাথ অভিযানে জঙ্গি হানার সাক্ষী থেকেছেন তিনি এবং তাঁর পরিবার ৷ এর পর কেদারনাথে মেঘভাঙা বৃষ্টিতে হওয়া হরপা বানের কবলে পড়েন ৷ সেখানে নিজের ট্রেকিং অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে প্রায় শতাধিক তীর্থযাত্রীকে বাঁচিয়েছেন পিয়ালী ৷

2018 সালে পৃথিবী অষ্টম সর্বোচ্চ শৃঙ্গ মানাসুল জয় করেছেন পিয়ালী বসাক ৷ তিনি আঁকতে ভালবাসেন ৷ মার্শাল আর্টে ব্ল্যাকবেল্ট ৷ এমনকি দেশের হয়ে প্রতিনিধিত্বও করেছেন ৷ আইসস্কেটিংয়ে প্রথম মহিলা হিসেবে রাজ্য থেকে অংশ নিয়েছেন ৷ এ সবের মধ্যে অসুস্থ বাবা তপন বসাকের চিকিৎসা এবং সংসারের দায়িত্ব ৷ আন্তর্জাতিক নারী দিবসে দুর্নিবার এই বাঙালি কন্যাকে ইটিভি ভারতের স্যালুট ৷