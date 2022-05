হুগলি, 28 মে : কম খরচে কিষান ড্রোন তৈরি করে ফেলল পোলবার এক ইঞ্জিনিয়র যুবক (Kisan Drone at Low Price in state)। আর এই কাজে তাঁকে সহযোগিতা করেছে দুই ইঞ্জিনিয়র বন্ধুও । মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে নির্দিষ্ট সীমারেখা করে দিলে স্বয়ংক্রিয়ভাবেই এই ড্রোন কাজ করবে । চাষের জমি ও মাছ চাষের ক্ষেত্রে কীটনাশক স্প্রে ও খাবার ছড়াতে সক্ষম এই ড্রোন । প্রয়োজনে ক্যামেরার মাধ্যমে পোকামাকড়ের ছবিও তুলতে পারবে । যার নাম দেওয়া হয়েছে কিষান ড্রোন (three engineer made Kisan drone in state)।

কিষান ড্রোন তিন থেকে সারে তিন লাখ টাকায় পাওয়া যাবে

নতুন প্রযুক্তি দিয়ে তৈরি করেছেন এই ড্রোন শিবপুর বিই কলেজের ইঞ্জিনিয়াররা । পোলবার রাজহাট ভাটুয়ায় বাড়ি কৃশানু সিং-এর । তিনি শিবপুর থেকে এরোস্পেস ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করেন । নিজেদের চাষের জমি রয়েছে । সেই জমিতে চাষ করার সময় দেখেছেন ধান, পাট হোক বা সব্জি বা আম গাছ, তাতে কীটনাশক ছড়াতে হয় । এই কাজে অনেক মজুর লাগছে ৷ সময়, খরচও বেশি লাগছে । এছাড়া একশো দিনের কাজ ও অন্যান্য কারণে কৃষি শ্রমিক নিয়ে নানা সমস্যায় পড়তে হয় ।

চাষের জমি ও মাছ চাষের ক্ষেত্রে কীটনাশক স্প্রে ও খাবার ছড়াতে সক্ষম এই ড্রোন

বর্তমানে সময় ও মজুরি একটা বড় ব্যাপার । তাই এর থেকে রেহাই পেতে কিষান ড্রোন তৈরি করার চিন্তাভাবনা আসে । বিদেশে ও দেশে এই ধরনের ড্রোনের ব্যবহার হয় । দেশের বেশ কিছু রাজ্যেও-এর প্রচলন বেড়েছে । তবে বাংলায় সেভাবে কৃষিতে ড্রোনের ব্যবহার শুরু হয়নি এখনও । কৃশানু সিং ও তার দুই বন্ধু ঝাড়খন্ডের মায়াঙ্ক রাজবংশ এবং ওড়িশার দীপক সোয়াইন মিলে কিষান ড্রোনে কিছু পরিবর্তন করেন। কিছু নতুন প্রযুক্তি যুক্ত করেন কৃষকদের সুবিধার জন্য ।

নতুন প্রযুক্তি দিয়ে কিষান ড্রোন তৈরী করল শিবপুর বিই কলেজের ইঞ্জিনিয়াররা

তিন ধরনের ড্রোন তৈরি করেছে তাঁরা, 10 লিটার, 16 লিটার ও 20 লিটার ক্যাপাসিটির । বিদেশ থেকে কিনতে 10 লাখ টাকা খরচ হয় এই রকম ড্রোনের । সেখানে কৃশানুদের এই কিষান ড্রোন তিন থেকে সারে তিন লাখ টাকায় পাওয়া যাবে । এছাড়াও চাষিদের জন্য কী পরিমাণ ফলন হয়েছে ক্যামেরার মাধ্যমে সেটাও পাওয়া যাবে । ইতিমধ্যেই সরকারি বিভিন্ন দফতরে তাঁরা এটা প্রদর্শন করেছেন । কৃষি দফতর বিভিন্ন সমবায়ের মাধ্যমে কাস্টম হায়ারিং সেন্টার দিয়ে এই ড্রোন কিনে কৃষকদের সহজে ভাড়া দিতে পারবে । চাহিদা মতো তাঁরা বিভিন্নভাবে ড্রোন প্রস্তুত করতে পারবে । সেই সঙ্গে ড্রোন চালানোর জন্য প্রশিক্ষণ ও লাইসেন্সের ব্যবস্থা করে দেবে । যাঁরা বড় কৃষক অর্থাৎ যাদের বেশি জমি আছে, তারা নিজেরাও কিনতে পারেন । কিষান ড্রোন অপারেট করাও খুব সহজ । জমিতে কীটনাশক স্প্রের ছাড়াও পুকুর বা জলাশয়ে মাছের খাবার, খোল ছড়াতেও কাজে লাগবে এই ড্রোন । সাত মিনিটে এক একর জমিতে স্প্রে করা যাবে এই ড্রোন । ব্যাটারি চালিত এই ড্রোন তিন কিমি পর্যন্ত পরিধির মধ্যেই স্প্রে করা যাবে ।

প্রথম প্রথম যখন ধান কাটার মেশিন বা হার্ভেস্টার আসে তখন কৃষকরা দ্বিধায় ছিল এই ভাবে ধান কাটা যাবে কি না । আর এখন হার্ভেস্টার ছাড়া ধান কাটাই হয় না বললেই চলে । সময় বাঁচিয়ে কৃষিশ্রম না লাগিয়ে কম খরচে চাষের কাজে ব্যবহার করা যাবে এই ড্রোন । চাষাবাদ ক্রমশ আধুনিক হচ্ছে । এখন ট্রান্সপ্লান্টার মেশিন দিয়ে ধান রোয়া, আলু বসানো হয় । চাষে আধুনিক যন্ত্রের ব্যবহার অনেক বেরেছে । এবার চাষের কাজে উড়ন্ত ড্রোন ব্যবহার ও রপ্ত করবে কৃষকরা আশাবাদী ইঞ্জিনিয়াররা ।

রাজ্যে কম দামে মিলবে কিষান ড্রোন

এডু কুইস বলে ড্রোন কম্পানি খুলেছে এই তিন বন্ধু । কৃশানু সিং বলেন, "কিষান ড্রোন যখন ওষুধ স্প্রে করবে তখন গাছের সব জায়গাটা কভার করবে । অনেক সময় গাছ বড় হলে তার সব জায়গায় ওষুধ দেওয়া সম্ভব হয় না । কম সময়, কম খরচ, কম শ্রমিক ও জলের সাশ্রয় করবে । যে কোন মানুষ এই ড্রোন চালাতে সক্ষম । এছাড়াও প্রোগ্রাম সেট করে দিলে জমিতে নিজে থেকেই ড্রোন স্প্রে করবে ৷ ওষুধ শেষ হয়ে গেলে নিজের জায়গায় ফিরে আসবে । এছাড়া ছবিও তুলবে ড্রোন । যা থেকে কোথায় পোকা ধরেছে, গাছের ফসলের কী অবস্থা সবটাই পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব হবে ।"

চাষের জমিতে কীটনাশক দিতে অনেক সময় সাপের কামড়ের ভয় থাকে । মাচার ফসলে সব জায়গায় ওষুধ দেওয়া সম্ভব হয় না, ফলে উৎপাদনে ক্ষতি হয় । কিষান ড্রোনে তা থেকে মুক্তি মিলবে । মায়াঙ্ক রাজবংশ বলেন, "ড্রোনের ব্যবহার যাতে সহজেই করতে পারেন কৃষকরা তার জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে । কেন্দ্র সরকার কিষান ড্রোনে সাবসিডি দিচ্ছে । তাই সহজে কৃষকরা ড্রোন নিতে পারেন ।"