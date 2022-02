হুগলি, 5 ফেব্রুয়ারি: একই পরিবারের দুই প্রার্থী তৃণমূলের (two candidate in a family)। সম্পর্কে শ্বশুর ও বৌমা (father in law and daughter in law are Tmc candidates) । দলীয় সূত্রে আগেই জানান হয়েছিল বিধায়করা পৌরপ্রার্থী হতে পারবে না । তেমনি একই পরিবারে দু'জন ও প্রার্থী হওয়া যাবে না ৷ কিন্তু বাস্তবের চিত্রটা পাল্টে গেল । বিধায়ক অরিন্দম গুইনকে দল শেষ মুহূর্তে প্রার্থী তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার ব্যবস্থা নেয় ৷ কিন্তু একই বাড়িতে দু'জন প্রার্থীর মনোনীত হওয়ায় (Trinamool candidates in Konnanagar municipality) চাপান উতোর সৃষ্টি হয়েছে বিরোধী দলেও।

শেষ মুহূর্তে তৃণমূলের প্রার্থী তালিকা থেকে বাদ পড়লেন বিধায়ক অরিন্দম গুইন । প্রার্থী হয়েছেন গৌতম দাস এবং সুচিত্রা দাস । সম্পর্কে শ্বশুর-বৌমা । আসন্ন পুরনির্বাচনে কোন্নগর পুরসভার চার নম্বর ওয়ার্ডের প্রার্থী গৌতম দাস । যিনি বিদায়ী পুরবোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান । আর বিগত পুরভোটে রীতা পাশি দুই নম্বর ওয়ার্ড থেকে কাউন্সিলর হয়েছিলেন । তাঁর জায়গায় কোন্নগরের মহিলা নেত্রী সুচিত্রা দাসকে টিকিট দেয় দল । এই প্রসঙ্গে প্রার্থী গৌতম দাস বলেন, "এটা দলের সিদ্ধান্ত । একই পরিবারের একাধিক ব্যক্তিকে দল যদি মনোনয়ন না-দিতে চায় সেটাও দলের সিদ্ধান্ত । এখন দল যদি আমাকে সরে যেতে বলে তাহলে সরে দাঁড়াব । আমি দলের একনিষ্ঠ কর্মী । সুচিত্রাও দলের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানাতে চান । দল যদি বলে তাঁকে সরে দাঁড়াতে বলে তাতে কোনও অসুবিধা নেই । দলের হয়ে আগে যেমন কাজ করেছেন আগামিদিনেও সেইভাবেই কাজ করবেন । তিনি ভোটে দাঁড়ান বা না দাঁড়ান।"

এদিকে একাধিকবার তৃণমূলের প্রার্থী তালিকা বদল নিয়ে শাসকদলকে কটাক্ষ করতে ছাড়েননি বিজেপি নেতা ভাস্কর ভট্টাচার্য । এই প্রসঙ্গেই তিনি জানান, আগামিদিন পশ্চিমবঙ্গের জন্য খুব খারাপ সময় অপেক্ষা করছে ।