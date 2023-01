তৃণমূল নেতার বাড়িতে তল্লাশি অভিযান ইডির

বলাগড়, 20 জানুয়ারি: তৃণমূলের জেলা পরিষদের স্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষের বাড়িতে ইডির হানা। বলাগড়ে তৃণমূল নেতা শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে শুক্রবার তল্লাশি চালায় ইডির টিম। ওই নেতার বাড়ি বলাগড়ের বারুইপাড়া গ্রামে। এদিন ভোর চারটে নাগাদ গাড়িতে 12 জন আধিকারিক আসেন। কিছুক্ষণ আগে তৃণমূলের হুগলিরই এক যুব নেতা কুন্তল ঘোষের নিউটাউনের 2টি ফ্ল্যাটে হানা দেয় ইডি (ED Raids at Kuntal Ghosh Flats in New Town) ৷ আর তারপর হুগলির আরও এক তৃণমূল নেতার বাড়িতে তল্লাশি অভিযান শুরু করল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট বা ইডি। শান্তনু হুগলি জেলার প্রাক্তন যুব সভাপতিও। ছাত্র রাজনীতিপর সূত্র ধরে তৃণমূলে প্রবেশ তাঁর।

স্থানীয় রাজনৈতিক মহেলর একটি অংশের দাবি এর আগে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে ঘনিষ্ট সম্পর্ক ছিল তাঁর। কিন্তু ইদানিং কিছুটা দূরত্ব বেড়েছিল। নির্বাচনী জনসভা থেকে অভিষেকের জন্মদিন একাধিক ছবিতে দেখা যায় শান্তনুকে। কয়েকদিন আগেও শান্তনুর নাম সংবাদের শিরোনামে উঠে এসেছিল ৷ যদিও তখন তার আসল কারণ কিছুই বোঝা যায়নি ৷ যদিও ইডি তরফ থেকে তল্লাশি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য মেলেনি । তবে সূত্রের খবর, শান্তনুর পরিবারের সদস্যদের জিজ্ঞাসা বাদ করেছেন ইডির আধিকারিকরা ।

অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর পরিবার

এদিন একইসঙ্গে কুন্তল ঘোষের আবাসনেও ইডি তল্লাশি চালাচ্ছে। কেন্দ্রীয় বাহিনী নিয়ে এই দুই জায়গায় তল্লাশি চলছে। এদিন ইডির টিম সাত-সকালে শান্তনুর বাড়িতে আলাদাভাবে তল্লাশি চালায়। আর নিউটাউনে আলাদাভাবে তল্লাশি চলছে ৷ সেখানে বেশ কিছু কাগজপত্র ও নথিপত্র খতিয়ে দেখার পাশাপাশি একটি হার্ডডিস্ক নিয়ে যায় ইডি। সেই সঙ্গে ওই আবাসনের প্রতিবেশীদের সঙ্গেও কথা বলেন ৷ ইডির কর্তারা এর আগে কুন্তল ঘোষের বিরুদ্ধে অভিযোগ পেয়েছিলেন। নিয়োগ দুর্নীতি নিয়ে 19 কোটি টাকার প্রতারণা অভিযোগ ওঠে তাঁর নামে।

মানিক ভট্টাচার্য ঘনিষ্ঠ তাপস মণ্ডল এই কুন্তল ঘোষের নাম প্রকাশ করেন ।এই বিস্ফোরক তথ্যটি তুলে দেওয়ার পরই বুধবার কুন্তল ঘোষকে ডেকে পাঠানো হয় নিজাম প্যালেসে। বেশ কিছু নথিপত্র নিয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন ইডির আধিকারিকরা। পরবর্তীকালে শোনা যায়, শুধু 19 কোটি নয় তাপস মণ্ডলের দাবি অনুযায়ী 100 কোটি তছরূপে কুন্তলের নাম জড়িয়েছে। আদালত থেকে আগেই বলা হয়েছিল নিয়োগ দুর্নীতি নিয়ে ইডি তদন্ত করবে । সেই কারণে বলাগড়ে তৃণমূল নেতার বাড়িতে এই তল্লাশি অভিযান শুরু হয়েছে। সূত্রের খবর, কুন্তল ঘোষকে জিজ্ঞাসা বাদ করার পরই শান্তনুর নাম উঠে আসে সেই কারণেই ইডির কর্তারা তাঁর বাড়িতে হানা দিয়েছেন।