সিঙ্গুর, 15 নভেম্বর: রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর বিরুদ্ধে সিঙ্গুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করল তৃণমূল কংগ্রেস (Suvendu Adhikari comments against Birbaha Hansda) ৷ রাজ্যের বন দফতরের রাষ্ট্রমন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদা ও বিধায়ক দেবনাথ হাঁসদা সম্পর্কে বিতর্কিত মন্তব্যের কারণে শুভেন্দুর বিরুদ্ধে এই অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে ৷ তৃণমূলের অভিযোগ, শুভেন্দুর ওই মন্তব্য আদিবাসী বিরোধী ও কুরুচিকর (complaint filed against Suvendu Adhikari at Singur PS) ৷

মঙ্গলবার সিঙ্গুর ব্লক যুব তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে শুভেন্দু অধিকারীর বিরুদ্ধে সিঙ্গুরের থানায় অভিযোগ দায়ের করেন প্রকাশ কিস্কু ও রমেশ মাণ্ডি (TMC files complaint against Suvendu Adhikari)। এদিন সিঙ্গুর থানার সামনে বিভিন্ন পোস্টার গলায় ঝুলিয়ে বিক্ষোভও দেখান তৃণমূল কর্মীরা । পাশাপাশি, তৃণমূল ছাত্র ও যুব সংগঠনের উদ্যোগে সিঙ্গুর, চন্দননগর ও শ্রীরামপুরে শুভেন্দু আধিকারীর উদ্দেশে চিঠিও পোস্ট করা হয় । তৃণমূল সমর্থকদের দাবি, "অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে অপপ্রচার করছেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা । তিনি অভিষেক ফোবিয়ায় ভুগছেন । তাই অসুস্থ শুভেন্দুর সুস্থতা কামনায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি দিয়ে চিঠি পোস্ট করা হয় ৷"

আরও পড়ুন: নিশীথ প্রামাণিকের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি আলিপুরদুয়ার আদালতের

তবে আদিবাসী ইস্যুতে তৃণমূল ও বিজেপি'র এক অপরের দোষারোপের পালাকে কটাক্ষ করেছে সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী । এদিন হিন্দমোটরে এসএফআই'য়ের এক সভায় যোগ দেওয়ার পর তিনি বলেন,"তৃণমূল আর বিজেপি'র লোক দেখানো খেলা চলছে । বিজেপি এখন ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলছে, তাহলে তারা কেন নিজেদের দলের নেতার বিরুদ্ধে আগে ব্যবস্থা নেয়নি ৷ তৃণমূল সিঙ্গুর থানায় অভিযোগ করছে বিজেপি নেতার বিরুদ্ধে ৷ কিন্তু তার থেকে দশগুণ বেশি অপরাধী অখিল গিরির বিরুদ্ধে তো কোন ব্যবস্থা নেয়নি তৃণমূল । তাঁকে গ্রেফতার করা হয়নি, মন্ত্রিসভা থেকে সরানো হয়নি ৷ 2 দলেরই ব্যবস্থা নেওয়া উচিত ছিল ৷"

অন্যদিকে, শুভেন্দু অধিকারীর বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রসঙ্গে সিঙ্গুরের বিজেপি নেতা সঞ্জয় পাণ্ডে বলেন, "তৃণমূল কংগ্রেসের দলটাই এমন একটা দল যা মিথ্যে নিয়ে জন্মেছে । অপপ্রচার করাটাই তাদের কাজ । ভারতবর্ষের রাষ্ট্রপতিকে নিয়ে ওদের মন্ত্রিসভার সদস্য যে ভাষায় কথা বলেছেন তার জন্য ভারতবর্ষ জুড়ে আন্দোলন চলছে । সেই আন্দোলনকে ধামাচাপা দেওয়ার জন্য ও মানুষের দৃষ্টি অন্যত্র ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্য তারা নাটক করছে । হাজার এফআইআর করলেও শুভেন্দু অধিকারীর কিছু আসে যায় না ।"