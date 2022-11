হুগলি, 12 নভেম্বর: ডেঙ্গিতে মৃত্যুর সংখ্যা ক্রমশই ঊর্ধ্বমুখী হুগলিতে (Dengue Situation in Hooghly)। উত্তরপাড়ার পর ফের 15 বছর বয়সি এক নাবালিকার মৃত্যু হয়েছে । মৃতের নাম কায়ানাত পারভীন । বাড়ি বৈদ্যবাটি পৌরসভার (Baidyabati Municipality) 23 নম্বর ওয়ার্ডে । বৈদ্যবাটি চারুশীলা স্কুলের নবম শ্রেণির ছাত্রী ছিল সে (Class Nine girl dies in Dengue in Hooghly) ।

জানা গিয়েছে, কায়ানাত গত কয়েকদিন ধরেই জ্বরে ভুগছিল । শুক্রবার দুপুরে শ্রীরামপুরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয় তাকে । রাতে মৃত্যু হয় কায়ানাতের । এলাকাবাসীদের অভিযোগ, নিকাশি ব্যবস্থা ঠিক মতো পরিষ্কার করছে না পৌরসভা । এমনকী ডেঙ্গু মশা নিধনের ক্ষেত্রেও পৌরসভার ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে বাসিন্দারা ।

গত বুধবার উত্তরপাড়ার এক প্রৌঢ়ের মৃত্যু হয়েছে ডেঙ্গিতে । এবার বৈদ্যবাটিতে নাবালিকার মৃত্যু হল । এখনও পর্যন্ত ন'জনের ডেঙ্গিতে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে হুগলিতে । ডেঙ্গি আক্রান্তের সংখ্যা ইতিমধ্যে ছয় হাজার ছাড়িয়েছে । জেলা প্রশাসন বৈঠক করছে ডেঙ্গি রোধে । কিন্তু স্থানীয় প্রশাসন ও সাধারণ মানুষের সচেতনতার অভাব চোখে পড়েছে । এর আগেই বৈদ্যবাটি পৌরসভার বিরুদ্ধে উদাসীনতার অভিযোগ তুলে ছিলেন নির্দল কাউন্সিলর হরিদাস পাল । বৈদ্যবাটি হটস্পট জোন হিসাবে চিহ্নিত করেছে প্রশাসন । তার উপর যেভাবে একের এক হুগলিতে ডেঙ্গিতে মৃত্যু হচ্ছে তাতে আতঙ্ক বাড়ছে মানুষের মধ্যে ।

মৃত ছাত্রীর মামা সঞ্জু হোসেন বলেন, গতকাল হাসপাতালে ভর্তি করা হয় । কয়েকদিন ধরে জ্বরে ভুগছিল সে ৷ ডাক্তার দেখিয়ে ওষুধ দেওয়া হচ্ছিল । রক্ত পরীক্ষার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছিল । গতকাল রিপোর্ট আনতে গিয়ে ভর্তি করে নেয় । শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল পরে সংগ্রাহীন হয়ে পড়ে । রাতেই মৃত্যু হয় তার (Dengue Death in Hooghly) ।

ইতিমধ্যেই ডেঙ্গি নিয়ে শুরু হয়েছে তৃণমূল বিজেপির মধ্যে রাজনৈতিক তরজা ৷ বিজেপির সাংগঠনিক জেলার সদস্য স্নেয়াংশু মোহন্তর অভিযোগ, সারা রাজ্যের সঙ্গে বৈদ্যবাটি পৌরসভায় ডেঙ্গিতে ছেয়ে গিয়েছে । বৈদ্যবাটি পৌরসভার পক্ষ থেকে নাম মাত্র পরিষ্কার করা হয় । মশা নিধন করতে যে তেল ব্যবহার করা হয় সেটা তেল নয় জল । শুধু তাই নয়, চুনের সঙ্গে ব্লিচিং মিশিয়ে ব্যবহার করা হয় । তাতে ব্লিচিংয়ের কোন গন্ধ থাকে না । পুকুরগুলো সমস্ত আবর্জনার স্তূপে পরিণত হয়ে রয়েছে । পুরো এলাকাটাই আবর্জনা । সবেতেই কাটমানি ৷ কাটমানি যেখানে এরাও সেখানে ।

বিজেপির সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করে বৈদ্যবাটি পৌরসভার চেয়ারম্যান পিন্টু মাহাতো বলেন, এলাকা ঠিকভাবে পরিষ্কার ও তেল স্প্রে করা হচ্ছে । সমস্যা হল, মানুষ সচেতন নয় । স্বাস্থ্যকর্মীরা বাড়ি বাড়ি সার্ভে করতে যাওয়ার সময় তাদের কাছে জ্বর হলে লুকিয়ে যাওয়া হচ্ছে । এই মেয়েটির বাড়িতেও স্বাস্থ্য কর্মীরা গিয়েছিল ৷ তাদেরকে বলা হয়েছিল জ্বর হয়েছিল ভালো হয়ে গিয়েছে । মানুষ রোগ না লুকিয়ে যদি প্রশাসনকে জানায় তাহলে চিকিৎসার সব রকম ব্যবস্থা রয়েছে । জ্বর হলে লুকিয়ে যাওয়ার ফলে আমাদের সমস্যা তৈরি হচ্ছে ।

হুগলিতে ডেঙ্গিতে মৃত্যু নবম শ্রেণির ছাত্রীর

তিনি আরও বলেন, বিজেপি যে অভিযোগ করছে তা সম্পূর্ণ মিথ্যা । তারা জানেন না 15 লিটার জলে 7 এমএল ওষুধ দিতে হয় । তারা যে কাটমানির অভিযোগ করছে সেটাও সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন । পৌরসভা তেল কেনে না । এই তেল বাইরে বিক্রি হয় না ৷ কোনও ওষুধের দোকানে এই তেল পাওয়া যায় না । বিরোধীদের কাজ বিরোধিতা করা ৷ কাজ করা তাদের কাজ নয় । তারা মুখে বলছে, কিন্তু কোন জায়গায় কোদাল হাতে কাজ করতে তাদের দেখা যায়নি । তারা বলতে ভালোবাসেন, কাজ করতে ভালবাসেন না । আমরা কাজ করছি । বাসিন্দাদের কাছে অনুরোধ শরীর খারাপ হলে লুকিয়ে যাবেন না, পৌরসভার সঙ্গে সহযোগিতা করুন ।

আরও পড়ুন: উত্তরপাড়ায় ডেঙ্গির বলি আরও এক, শুরু রাজনৈতিক তরজা

উল্লেখ্য, উত্তরপাড়া পৌরসভার জঞ্জাল বিভাগের পৌর পারিষদ সুব্রত মুখোপাধ্যায় ডেঙ্গিতে আক্রান্ত হয়েছেন ৷ তিনি বর্তমানে কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন ৷ তৃণমূলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ডেঙ্গি দমনে রাস্তায় নেমে কাজ করছিলেন বলে আক্রান্ত হয়েছেন সুব্রত ৷