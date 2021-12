চন্দননগর, 26 ডিসেম্বর : হঠাৎ দেখলে মনে হতেই পারে পৌরভোটের দেওয়াল লেখা শুরু হয়ে গিয়েছে । কিন্তু বিষয়টা মোটেই তা নয় । চন্দননগরের 24 নম্বর ওয়ার্ডের দেওয়ালে আঁকা হয়েছে বিভিন্ন কার্টুন চরিত্র (Municipal Corporation is Promoting awareness through cartoons to keep Chandannagar garbage free)। তবে সেটা নির্বাচনী প্রচার নয়, পরিবেশ সচেতনতা বৃদ্ধি করতেই নেওয়া হয়েছে এই উদ্যোগ । এককথায় বর্জ্য ব্যবস্থাপনার কথা ভেবেই এই পাইলট প্রজেক্ট নেওয়া হয়েছে চন্দননগর পৌরনিগমের দুটি ওয়ার্ডে । খবর অনুযায়ী ধীরে ধীরে অন্যান্য ওয়ার্ডেও চালু হবে এই কাজ । মহিলাদের নিয়ে একটি গোষ্ঠী তৈরি করে বাড়ি বাড়ি আবর্জনা সংগ্রহ করাও শুরু হয়েছে ইতিমধ্যেই । চন্দননগর পৌরনিগমের আশা, মানুষ সচেতন হলে আগামিদিনে তুলে দেওয়া যেতে পারে ডাস্টবিন ।

আর সেই কারণে মানুষকে সচেতন করতেই চন্দননগর প্রশাসকমণ্ডলীর সদস্য হিরণ্ময় চট্টোপাধ্যায়ের উদ্যোগে এই দেওয়াল লেখা এবং ছবির মাধ্যমে প্রচার শুরু হয়েছে । ছোটা ভীম, ছুটকি, গোপাল ভাঁড়, নন্টে, ফন্টে-সহ একাধিক কাটুন চরিত্রের মাধ্যমে ছোট থেকে বড় সকলের কাছেই পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে এই বর্জ্য ব্যবস্থাপনার বার্তা । এই প্রচারে দু‘টি বালতিতে আলাদাভাবে পচনশীল ও অপচনশীল বস্তু রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । যাতে বাড়ি থেকেই এই বর্জ্য তুলে নেওয়া যায় । এই চিন্তা ভাবনাকে সাধুবাদ জানিয়েছেন শহরবাসী ।

মানুষকে সচেতন করতে দেওয়ালে দেওয়ালে আঁকা হল কার্টুন

আরও পড়ুন : ক্যারলের সুরে বড়দিন উদযাপন চন্দননগর ও ব্যান্ডেলে

প্রশাসকমণ্ডলীর সদস্য হিরণ্ময় চট্টোপাধ্যায় বলেন, "চন্দননগর পৌরনিগমের উদ্যোগে বাড়ি থেকে গাড়িতে আবর্জনা ফেলার যে ব্যবস্থাপনা করা হয়েছে, সেই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই 24 নম্বর ওয়ার্ডে দু'খানা করে বালতি দেওয়া হয়েছে । যাতে বাড়ি থেকেই গাড়িতে আবর্জনা দেওয়া যায় । যেমন আমরা বাড়ি বাড়ি প্রচার করছি, তারই সঙ্গে আমরা এই কার্টুন চরিত্রের সঙ্গে দেওয়াল লিখনেরও ব্যবস্থা করেছি । আমাদের বাড়িটাকে যেমন পরিষ্কার রাখব, রাস্তাকেও তেমন পরিষ্কার রাখতে চাই ।"