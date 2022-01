চন্দননগর, 1 জানুয়ারি : 2022-এর প্রথমদিন বন্ধ হল হুগলির গোন্দলপাড়া জুটমিল (chandannagar jute mill issued suspension of work notice on the first day of 2022) । ফলে চার হাজার শ্রমিক বেকার হলেন (Four Thousands worker jobless) ৷ সামনেই চন্দননগর পৌরনিগমের নির্বাচন ৷ তার আগে এমন ঘটনা শোরগোল ফেলে দিয়েছে ৷

দীর্ঘদিন বন্ধ থাকার পর গত 11 জুলাই খুলেছিল জুটমিলের গেট । আজ সকালে অস্থায়ী সাসপেনশন অফ ওয়ার্কের নোটিস (Suspension of Work Notice) দেওয়া হয় । মূলত আর্থিক সংকটের কারণ দেখিয়ে কাজ বন্ধের নোটিস দেওয়া হয় । নোটিস দেখে ক্ষোভে ফেটে পড়েন সকালের শিফটে কাজ করতে আসা শ্রমিকরা । তাঁদের নিয়ে রাজনীতি হচ্ছে বলে অভিযোগ । শ্রমিকদের সঙ্গে কোনও আলোচনা ছাড়াই মিল বন্ধ করেছে বলে অভিযোগ তাঁদের ।

মিল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, একদিকে পুঁজির অভাব, অন্যদিকে সরকার নির্ধারিত মূল্যের থেকে বেশি দরে কাঁচা পাট কিনতে হচ্ছে বাজার থেকে । সেখানেই সমস্যা ৷ তাই জুটমিল বন্ধের সিদ্ধান্ত (Chandannagar Jute mill Closed) । তবে বিরোধীদের অভিযোগ, ভোটের জন্য ইচ্ছা করে বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে জুটমিল ৷ এর জন্য দায়ী শাসকদল ।

তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠনের জেলা সভাপতি চন্দন বর্মন বলেন, ‘‘বিরোধীরা অভিযোগ করতেই পারে । মোদি সরকার যেভাবে কাঁচা পাটের দাম বাড়ছে । সে জায়গায় তৈরি জুট ব্যাগের দাম নেই । সেই কারণে একের পর জুটমিল গুলি বন্ধ হচ্ছে । কেন্দ্র সরকার যদি কোনওরকম ব্যবস্থা না করে, তাহলে এভাবেই জুটমিল বন্ধ হবে । আমরা কারখানা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছি । যাতে তাড়াতাড়ি জুটমিল খোলা যায় ।’’