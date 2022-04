বৈদ্যবাটী, 25 এপ্রিল : দক্ষিণবঙ্গের প্রচণ্ড গরম প্রাণ কাড়ল বৃদ্ধের ৷ হাসফাঁস গরমে নাজেহাল দক্ষিণবঙ্গবাসী ৷ গরমের দাবদাহে অতিষ্ঠ হয়ে পড়ছে মানুষ ৷ চারিদিকে বয়ছে লু ৷ দক্ষিণে নেই বৃষ্টি, তাপমাত্রার পারদ দিন কে দিন বেড়েই চলেছে ৷ এই গরম সহ্য করতে না পেরে সোমবার বৈদ্যবাটীতে মৃত্যু হল এক বৃদ্ধের (Old Man old man dies of sunstroke in hooghly) ৷

এরই মধ্যে শেওড়াফুলি হাট থেকে বাজার করে ফেরার সময় বৈদ্যবাটীর পোদ্দারঘাট এলাকায় প্রচণ্ড গরমে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন এক বৃদ্ধ। বৃদ্ধের নাম শ্যামল কুমার দাস, বয়স হয়েছিল 74 বছর ৷ স্থানীয়রা বৃদ্ধকে অ্যাম্বুলেন্সে করে বাড়িতে নিয়ে যায় । পরিবারের লোকজন স্থানীয় চিকিৎসককে ডেকে আনে । চিকিৎসক এসে পরীক্ষা করে দেখে তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন । বৃদ্ধের নাতনি অর্পিতা দাস বলেন, "দাদু শেওড়াফুলি হাটে বাজার করে বাড়ি ফিরছিলেন ৷ সকাল দশটা নাগাদ । সেই সময় দাদু অসুস্থ বোধ করায় সাইকেল থামিয়ে দাঁড়িয়ে যান। দাদুর চোখে মুখে জল দেয় সেখানকার স্থানীয়রা। একটু স্বাভাবিক হওয়ার পর ফের সাইকেলে উঠতে গেলে পড়ে যান দাদু ।"

হুগলিতে সোমবার অর্থাৎ আজকের দিনের তাপমাত্রা ছিল 41 ডিগ্রি সেলসিয়াস । সঙ্গে আর্দ্রতা বেশি থাকায় অস্বস্তি ছিল প্রচণ্ড । তার সঙ্গে বয়ছিল তাপপ্রবাহ। শুধু এখানেই নয় পুরুলিয়াতেও আজকে দিনের তাপমাত্রা ছিল 41- এর ঘরে ৷ পাশাপাশি পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, মালদা, উত্তর চব্বিশ পরগনা, পশ্চিম মেদিনীপুরে তাপমাত্রার কাঁটা একই ঘরে ৷