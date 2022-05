পাণ্ডুয়া, 11 মে : স্বাস্থ্য কেন্দ্রে গিয়েও মিলল না পোলিও টিকা ৷ উল্টে পোলিও খাওয়াতে নিয়ে যাওয়া শিশুর বাবাকে মারধরের অভিযোগ আশাকর্মীর বিরুদ্ধে (Allegation of Misbehaving Against an Asha Worker in Pandua) ৷ এমনকি শিশুর পোলিও কার্ড কেড়ে নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে আশাকর্মীদের বিরুদ্ধে ৷ ঘটনাটি ঘটেছে হুগলির পাণ্ডুয়ার দ্বারবাসিনী প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের ৷ সেই ঘটনার একটি ভিডিয়ো প্রকাশ করেছেন অভিযোগকারী (ইটিভি ভারত ভিডিয়োর সত্যতা যাচাই করেনি) ৷ গত 6 মে’র ঘটনায় পাণ্ডুয়া থানা ও ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিকের কাছে লিখিত অভিযোগ জানিয়েছেন অমৃত অধিকারী নামে আক্রান্ত ব্যক্তি ৷ এ নিয়ে জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক লিখিতভাবে এ নিয়ে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন ৷

অমৃত অধিকারী অভিযোগ করেছেন, গত 6 মে তিনি এবং তাঁর স্ত্রী 9 মাসের কন্যাসন্তানকে নিয়ে দ্বারবাসিনী স্বাস্থ্য কেন্দ্রে যান পোলিও টিকা দেওয়ানোর জন্য ৷ কতবার পোলিওর টিকা দেওয়া হবে ? তা জানতে তিনি আশাকর্মীদের কাছে যান ৷ সেখানে তিনি এক আশাকর্মীকে বলেন, এর আগে একবার টিকা দেওয়ার সময় সূঁচ আটকে গিয়েছিল ৷ তখন মেয়ে খুবই কষ্ট পেয়েছিল বলে জানান তিনি ৷ অভিযোগ সেই কথা শুনেই রেগে যান আশাকর্মী অনুরূপা দাস ৷ তিনি শিশু ও তার মাকে স্বাস্থ্য কেন্দ্রের ঘর থেকে বের করে দেন (Asha Worker Misbehaves With the Family of a Child) ৷ তাঁদের উপর চিৎকার করা হয় বলেও অভিযোগ ৷

অমৃত অধিকারী এই ঘটনার ভিডিয়ো করছিলেন ৷ অভিযোগ তাঁকে ভিডিয়ো করতে দেখে আরও ক্ষিপ্ত হয়ে যান আশাকর্মী ৷ অন্যান্য আশাকর্মীরাও চিৎকার শুরু করেন বলে অভিযোগ ৷ অমৃত অধিকারী অভিযোগ করেছেন, সেই সময় তাঁকে মারধর করেন ওই আশাকর্মীরা ৷ শিশুকে টিকা না দিয়েই বের করে দেওয়ার অভিযোগ করেছেন অমৃত অধিকারী ৷ এমনকি পোলিও টিকার কার্ড কেড়ে নেওয়া হয়েছে বলেও অভিযোগ করেছেন শিশুর বাবা ৷ তিনি অভিযোগ করেছেন, তাঁর মেয়েকে হামের টিকাও দেননি আশাকর্মীরা ৷ এ নিয়ে অভিযুক্ত আশাকর্মীকে প্রশ্ন করা হলে, তিনি কোনও কথা বলতে চাননি ৷

আশাকর্মীর বিরুদ্ধে শিশুর পরিবারের সঙ্গে দুর্ব্যবহারের অভিযোগ

পুরো বিষয়টিকে প্রতিকার চেয়ে ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিকের কাছে অভিযোগ জানিয়েছেন অমৃত অধিকারী ৷ এ নিয়ে পাণ্ডুয়া ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক মঞ্জুর আলম জানিয়েছেন, শিশুর পরিবার থেকে এক আশাকর্মীর বিরুদ্ধে একটি অভিযোগ জমা পড়েছে ৷ এমনকি তিনি একটি ভিডিয়ো দেখে এ সংক্রান্ত ৷ যেখানে শিশুর পরিবারের সঙ্গে চেঁচামেচি করছেন আশাকর্মীরা ৷ তবে, ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিকের দাবি, তিনি ছুটিতে ছিলেন বলে অভিযোগপত্র খতিয়ে দেখা হয়নি ৷ কিন্তু, জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিক রমা ভুঁইয়া নাকি এ নিয়ে তদন্ত করতে লিখিত নির্দেশ দিয়েছেন ৷ দু-তিনদিনের মধ্যেই তদন্তের জন্য টিম আসবে বলে জানিয়েছেন ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক ৷