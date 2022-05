শিলিগুড়ি, 26 মে : ট্রেনের হুইসল শুনে পিলে চমকে গিয়েছিল ৷ চোখের সামনে তখন 'মৃত্যুদূত' ৷ দুই মেয়ে-সহ নিজের প্রাণ বাঁচাতে কী করবেন বুঝে উঠতে পারেননি মহিলা ৷ দিকবিদিকজ্ঞানশূন্য হয়ে দুই মেয়েকে নিয়েই সেতু থেকে ঝাঁপ দিয়েছিলেন (woman jumps off bridge with two kids in siliguri) ৷ তাতেও শেষরক্ষা হল না ৷ ট্রেনের ধাক্কা থেকে বাঁচলেও বৃহস্পতিবার বিকেলে রেল সেতুর নীচ থেকে উদ্ধার হয় দুই নাবালিকা-সহ মহিলার দেহ ৷ ঘটনায় ব্যপক আলোড়ন পড়ে গিয়েছে শিলিগুড়ি সংলগ্ন সাহুডাঙ্গি এলাকায় ৷

মৃতদের নাম, ধাম, পরিচয় স্পষ্ট না হলেও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত মহিলা এলাকায় কাগজ, বোতল কুড়োনোর কাজ করতেন ৷ তাঁর সঙ্গেই থাকত দুই মেয়ে ৷ এদিনও সাহুডাঙ্গি এলাকায় মেয়েদের নিয়ে কাগজ কুড়োতে বেরিয়েছিলেন ৷ মাথায় বস্তা নিয়ে নিউ জলপাইগুড়ি এবং আমবাড়ি রেল স্টেশনের মাঝে অবস্থিত একটি রেল সেতু পার হচ্ছিলেন ৷ তখনই একটি টাওয়ার ওয়াগন ইঞ্জিন সামনে চলে আসে ৷ স্থানীয় বাসিন্দা সুভাষ বর্মণ জানান, আতঙ্কে মেয়েদের নিয়েই সাহু নদীতে ঝাঁপ দেন ওই মহিলা ৷ তিনজনই দেওয়ালে ধাক্কা খেয়ে নীচে পড়েন ৷ তৎক্ষণাৎ মৃত্য়ু একজনের ৷ পরে আরও একজনের মৃত্যু হয় (3 died after jumping from bridge in siliguri) ৷

আরও পড়ুন : Woman Survive : রেল চালকের তৎপরতায় প্রাণে বাঁচলেন মহিলা

খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় এনজেপি জিআরপি এবং শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের আমবাড়ি ফাঁড়ির পুলিশ । যদিও তাদের মৃত্যুর কারণ নিয়ে ধন্দে পুলিশ ও জিআরপি ৷ ট্রেনের ধাক্কা থেকে বাঁচতেই তিনজন ঝাঁপ দিয়েছেন নাকি অন্য কোনও কারণ ছিল তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৷ এই ঘটনায় রেল কর্তৃপক্ষ কোনও মন্তব্য করতে চায়নি ৷